Urlaub auf Mallorca: Airline macht Touristen zu schaffen – diese Familie trifft es besonders hart

Der Abreisetag für den Urlaub auf Mallorca hält einiges an Stress bereit – man muss rechtzeitig aufstehen und sich auf dem Weg zum Flughafen machen. Dort gilt es dann, rechtzeitig einzuchecken, durch den Sicherheitscheck zu kommen und das richtige Gate zu finden.

Wenn man es zu diesem Punkt geschafft hat, dann fällt der Stress ein bisschen von einem ab – das für eine Familie aber genau hier der Stress erst richtig losgeht, damit hätte eine Familie nicht gerechnet.

Urlaub auf Mallorca: Familie erlebt Enttäuschung

So hat die Fluggesellschaft Marubu bei der Familie so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Nach Informationen der „Bild“ begann die ganze Tortur für die Familie bereits am Abflugtag in München. Es ging damit los, dass der Flug von Toni S., seiner Frau und den beiden Töchtern 24 Stunden Verspätung hatte. Aufgrund der hohen Verspätung mussten sich die Pauschalreisenden erstmal ein Hotelzimmer nehmen.

Die Familie hatte natürlich die Hoffnung, dass wenigstens am nächsten Tag alles glatt läuft und der wohlverdiente Urlaub auf Mallorca endlich starten kann. Aber sie hatte die Rechnung wohl ohne die Fluggesellschaft gemacht. Denn als Toni S. und seine Familie am nächsten Tag endlich eingecheckt und ihre Koffer abgegeben hatten, mussten sie noch weitere vier Stunden warten. Als sie dann aber doch endlich zum Gate konnten, das Flugzeug frei gegeben wurde und die Familie ihre Boardkarten vorzeigten, gab es eine weitere böse Überraschung.

Urlaub auf Mallorca: „Ich dachte, ich höre nicht richtig“

Denn kurz vor dem Einstieg in den Flieger erfuhr die Familie, dass sie gar nicht mitfliegen durfte. „Ich dachte, ich höre nicht richtig: Die Bordkarten waren nicht gültig“, sagte Toni S. gegenüber „Bild“. Der Familie wurde gesagt, dass sie nicht auf der Buchungsliste stehen würde. „Die Maschine flog ohne uns ab. Mit unseren Koffern“, stellte der Vater empört fest. Vom Reiseanbieter Alltours bekam die Familie inzwischen Schadenersatz für den versauten Urlaub auf Mallorca.

Marabu ist ein Schwesterunternehmen von Condor. Bei der Verbindung München nach Mallorca wurde anfangs nur eine Maschine eingesetzt. Deswegen kam es immer wieder zu teils sehr langen Verspätungen. Inzwischen hat Marabu aber auf ein zweites Flugzeug aufgestockt. Mehr Themen zum Urlaub findest du hier.