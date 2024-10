Urlaub auf Mallorca: Touristin bucht Flugtickets – dann folgt die böse Überraschung! „Merkwürdig“

Die Urlaubssaison auf Mallorca neigt sich so langsam dem Ende zu. Doch gerade die Herbstferien sind für viele deutsche Touristen nochmal Anlass genug, sich ein letztes Mal entspannt die Balearen-Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen und im Mittelmeer zu baden.

Für eine Touristin beginnt der Urlaub auf Mallorca jetzt allerdings schon im Stress. Denn als sie nochmal ihre Flugbuchung für die Rückreise überprüft, traut sie auf einmal ihren Augen kaum.

Urlaub auf Mallorca: Böse Überraschung nach Flugbuchung?

Ursprünglich hatte die Mallorca-Touristin nämlich einen Rückflug mit der Airline Eurowings gebucht. Doch auf einmal las die deutsche Urlauberin einen ganz anderen Namen. Demnach sollte sie auf einmal mit „Avion Express Malta“ nach Deutschland zurückreisen.

Die Touristin blieb perplex zurück und wandte sich zunächst hilfesuchend an „Check 24“, wo sie ihren Mallorca-Urlaub gebucht hatte. Dort teilte man der Deutschen aber lediglich mit, dass die Änderungen vorgenommen wurden, da es sich um eine Pauschalreise hielt. Schlau wurde sie aus dieser Antwort allerdings nicht und wandte sich an andere Reisende in einer Mallorca-Facebook-Gruppe. „Kann mir jemand was zu dieser Fluglinie sagen??? Ich finde es schon merkwürdig, dass sowas einfach gemacht werden kann.“

Auch auf Nachfrage unserer Redaktion macht die aufgebrachte Mallorca-Urlauberin, die anonym bleiben will, klar: „Fliegen hat was mit Vertrauen zu tun… Es hatte einen Grund, warum wir uns für Eurowings entschieden hatten.“ Doch sind ihre Sorgen berechtigt?

DAS sagt Eurowings zur Umbuchung

Ihr Beitrag bei Facebook hat mittlerweile (mit Stand von Sonntag, 13. Oktober, 16 Uhr) fast 50 Kommentare gesammelt. Darin teilen Urlauber nicht nur ihre Erfahrungen mit „Avion Express Malta“ mit, sondern erklären auch die scheinbar übliche Praxis bei Eurowings und anderen Airlines: „Fast alle Airlines arbeiten heutzutage mit Partnern zusammen … wenn du bei Eurowings direkt gebucht hättest (und nicht bei Check24), dann wäre da wahrscheinlich der Hinweis ‚durchgeführt von/operated by …‘ vermerkt gewesen. Aber keine Panik: Alle Airlines, die in Deutschland starten/landen dürfen, entsprechen auch denn hiesigen Sicherheitsvorschriften“, macht so etwa ein Mallorca-Tourist klar.

Und tatsächlich: Unsere Recherchen ergaben ebenfalls, dass es sich bei „Avion Express Malta“ um eine Partnerschafts-Airline von Eurowings handelt. Auf der Website der Fluggesellschaft heißt es dazu: „Um etwa besonders nachfragestarke Wochen und Monate während der Hochsaison aufzufangen und im Sinne unserer Fluggäste einen pünktlichen und zuverlässigen Flugbetrieb sicherzustellen, setzen wir an ausgewählten Standorten zusätzliche Flugzeuge unserer Airline-Partnerschaften airBaltic, Avion Express Malta und Smartwings ein.“ Das sollten auch andere Reisende künftig bedenken, wenn sie ihren Flug für einen Urlaub auf Mallorca buchen – damit am Ende keine böse Überraschung droht.