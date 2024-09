Urlaub auf Mallorca endet blutig – Deutscher stürzt von Balkon und schlägt sich Zähne aus

Schlimme Szenen an der Playa de Mallorca! Ein deutscher Urlauber ist vom Balkon eines Hotels gestürzt.

Er hat sich dabei starke Verletzungen zugezogen und mehrere Zähne ausgeschlagen. Grund für den Unfall war eine waghalsige Aktion, die schon in der Vergangenheit für viel Drama auf der Insel gesorgt hat.

Urlaub auf Mallorca: Tourist mit gefährlicher Aktion

Für einen Deutschen endet der Urlaub auf Mallorca im Krankenhaus. Nach ersten Informationen ist der Mann am späten Sonntagnachmittag (1. September) gegen 16.30 Uhr von einem Balkon im ersten Stock gestürzt. Das „Azuline Hotel Bahamas“ befindet sich in der Avenida Europa in S’Arenal unweit der Playa de Palma entfernt.

Wie die „Mallorca Zeitung“ schreibt, soll der Deutsche versucht haben, von einem Balkon auf einen anderen zu klettern. Dabei habe er das Gleichgewicht verloren und ist schlussendlich gestürzt. Bei dem Unfall schlug sich der Mann mehrere Zähne aus und zog sich weitere Verletzungen zu. Ein Baum habe den Sturz des Deutschen abgefedert, andernfalls hätte das Szenario noch schlimmer enden können. Wie die „Mallorca Zeitung“ weiter schreibt, hätten die Begleiter des Urlaubers zugegeben, vorher Alkohol konsumiert zu haben.

Video kursiert in den sozialen Medien

Kurz nach dem Balkon-Unglück kursierte bereits ein Video in den sozialen Medien, das den Deutschen blutüberströmt auf dem Boden liegend zeigt. Auch auf dem Boden ist eine große Blutlache zu sehen. Er hält dabei die Hände vor den Mund. „Don’t move“ (dt. „Beweg dich nicht“) hört man die umstehenden Personen mehrfach sagen. Der Deutsche wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Urlaub auf Mallorca endet für einen Deutschen im Krankenhaus. Er ist von einem Hotel-Balkon gestürzt. Foto: Privat

Das ist bei weitem nicht der erste Vorfall auf Mallorca, bei dem ein Urlauber von einem Hotelbalkon gefallen ist. Das hoch gefährliche Klettern von Balkon zu Balkon hat mittlerweile sogar einen eigenen Namen: „Balconing“. Oft enden die Stürze von den Hotelbalkonen tödlich.

Der Redaktion liegt das vollständige Video vor. Wir verzichten bewusst auf die Veröffentlichung.