Urlaub auf Mallorca: Horror-Erlebnis für deutsche Familie – „Keinerlei Hilfe“

Chaos auf der bei Deutschen so beliebten Balearen-Insel Mallorca. Das hatte für viele Urlauber sehr unschöne Konsequenzen.

Für eine Familie aus NRW wurde es besonders bitter. Sie hatten sich das Ende ihres Urlaubs auf Mallorca sicherlich ganz anders vorgestellt, wurden am Flughafen von Palma dann aber vom schlechten Wetter überrascht.

Urlaub auf Mallorca endet mit Horror-Szenario

Am Sonntag (27. August) ging auf Mallorca gefühlt die Welt unter. Schuld war ein schweres Unwetter, das die Insel fest im Griff hatte. Betroffen war davon auch der Flughafen von Palma. Hier kam es zu einem großen Chaos. Viele Urlauber strandeten, da viele Flugzeuge nicht wie geplant starten oder landen konnten. Es soll sogar zu Rangeleien zwischen Reisenden und dem Flughafenpersonal gekommen sein.

+++ Lufthansa, Tui und Co.: Unternehmen mit krasser Änderung – ziehen andere nach? +++

Auch einen Tag später lief am Flughafen bei weitem noch nicht wieder in gewohnten Bahnen. Es gab sehr lange Warteschlangen, Reisende schliefen auf dem Boden. Unter den betroffenen Urlaubern befanden sich viele Familien mit Kindern, für die die Situation besonders schlimm war. Eine Familie aus Nordrhein-Westfalen hatte es schlimm erwischt, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet.

Familie erlebt Alptraum an Flughafen

Eigentlich sollte die Familie bereits am Sonntag um 7 Uhr zurück nach Düsseldorf fliegen, doch etwa 30 Stunden später befand sie sich immer noch an dem Airport. Ihr Flug sei mehrfach verschoben worden, am Sonntagabend dann schließlich komplett gestrichen worden. Ein Hotel habe sie zu dem späten Zeitpunkt kurzfristig nicht mehr finden können. Letztendlich hätte sie auf einem Gepäckband schlafen müssen.

Weitere News:

Auch andere Reisende hatten große Probleme. Familien mussten sich wohl mit Windeln und weiteren Baby-Produkten aushelfen, Geschäfte waren leergefegt. Es gibt von der Airline und vom Flughafen keinerlei Hilfe in dieser Hinsicht“, schilderten mehrere Urlauber. Sie hätten nur einen 15-Euro-Gutschein erhalten, den sie nicht mal überall einlösen konnten. Außerdem habe es Probleme mit der Stromversorgung gegeben, da nicht alle Reisenden ihre Handys und andere Geräte laden konnten. Die Familie aus NRW konnte am Montag gegen 17 Uhr endlich ein Flugzeug in die Heimat nehmen. Diesen Urlaub auf Mallorca werden sie so schnell wohl nicht vergessen.