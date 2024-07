Urlaub auf Mallorca: Touristen aufgepasst! An DIESEM Strand greift die Polizei jetzt hart durch

Im Urlaub auf Mallorca einfach am Strand liegen, Kopf ausschalten und die Sonne genießen. Manchmal braucht es nicht viel, um glücklich zu sein. Doch manche Touristen vergessen bei all der Entspannung, dass es auch im Urlaub noch Regeln gibt.

+++ Mallorca: Familienvater erwischt Pärchen beim Sex am Strand – die Reaktion schockiert ihn +++

Und deshalb will die Polizei an einem beliebten Urlaubsort auf Mallorca nun härter durchgreifen. Schluss mit Müll und Alkohol am Strand sowie unsittlichem oder pöbelhaftem Verhalten.

Urlaub auf Mallorca: Strenge Kontrollen an DIESEM Strand

Die Ortspolizei von Capdepera hat angekündigt, dass sie an der Cala Agulla im Hochsommer regelmäßige Kontrollen durchführen wolle, um dort nach dem Rechten zu sehen. Um zu beweisen, dass es sich nicht nur um leere Androhungen gehandelt hat, postet die Gemeinde regelmäßig Beiträge zu vorgenommenen Razzien.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch am Donnerstag (11. Juli) stattete die örtliche Polizei nun dem Strand in Cala Ratjada einen Besuch ab. Auf den Bildern sind mehrere Beamte zu sehen, die Ausschau nach verbotenen Gegenständen oder ordnungswidrigem Verhalten halten und in den Austausch mit Strandbesuchern kommen. Zu den Regeln auf Mallorca gehört es, dass Alkohol am Strand trinken verboten ist. Genauso auch Wildpinkeln oder oben ohne sonnen.

Noch mehr News:

Laut dem zuständigen Gemeinderat für Bürgersicherheit, Manuel Filgueiras, ginge es nicht darum, „diejenigen zu verfolgen, die etwas Falsches tun, sondern darum, dass diejenigen, die etwas Falsches tun, nicht an unsere Strände kommen wollen.“ Die Kontrollen dienen also mehr der Abschreckung und hätten das Ziel, dass die Strände in der Gemeinde „weiterhin ein sicherer Ort für Einheimische und Besucher“ seien.

Ob die Regeln an diesen Tagen wirklich missachtet oder eingehalten wurden, geht aus den Beiträgen nicht hervor.