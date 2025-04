Mallorca: Direkt auf der Schinkenstraße – sie beobachten jeden Schritt

Sechs Millionen Euro. So viel Geld nimmt die Stadtverwaltung von Palma de Mallorca in diesem Jahr in die Hand um die Insel sicherer zu machen. Besonders im Fokus: Der Lieblingsort der deutschen Partytouristen – der Ballermann. Immer wieder wurde in der Vergangenheit darüber geklagt, dass die Kriminalität in S’Arenal zu groß sei. Ob Überfälle oder Diebstähle, nachts alleine am Ballermann unterwegs zu sein, galt lange als gefährlich. Das soll jetzt ein Ende haben.

Mehr Polizei, ein verschärftes Sicherheitskonzept und Kameras sowie Drohnen sollen dafür sorgen, dass sich die Touristen auf Mallorca wieder sicherer fühlen. Beginnen sollen die Maßnahmen offiziell am 17. April, also kurz vor Ostern. Die Kameras jedoch wurden schon angebracht. Und sie sind so installiert, dass sie die komplette Schinkenstraße einsehen können.

++ Mallorca: Dubiose Männer am Strand – Experten warnen eindringlich ++

Kameraüberwachung auf Mallorca

Damit jedoch nicht genug. Auch Drohnen, so kündigte es die Stadt an, werden künftig die Partystraße überwachen. Wo genau diese zum Einsatz kommen, verriet man nicht. Wohl auch, um nicht direkt alle Details an potenzielle Kriminelle zu verraten.

Die Schinkenstraße wird fortan videoüberwacht. Foto: Dominik Göttker

Klar ist: Die Kameras sorgen bereits jetzt für ein größeres Sicherheitsgefühl, auch wenn sie natürlich Kriminalität nicht ganz verhindern können. Besonders im dichten Gedränge der Hauptsaison dürften Diebe weiterhin ein leichtes Spiel haben, ihre oftmals angetrunkenen Opfer zu bestehlen. Dennoch ist nun ein Anfang gemacht.

Dazu kommt aber auch noch die verschärfte Polizeipräsenz. Von 90 auf 170 Beamte steigt die Anzahl der Polizisten. Diese sollen in drei Schichten rund um die Uhr, auch in Zivilkleidung, unterwegs sein. Und so bleibt nur zu hoffen, dass Überfälle, wie sie beispielsweise Auswanderer-Expertin Doris Kirch hier beschreibt, künftig an der Playa de Palma der Vergangenheit angehören.