Urlaub auf Mallorca: Strand am Ballermann im Juni abgesperrt – der Grund ist ernst

Abends entspannt an der Playa de Palma entlang flanieren und den Abend ausklingen lassen? Das dürfte für alle Urlauber auf Mallorca, die in Arenal untergekommen sind, etwas schwieriger werden. Die örtlichen Behörden greifen nun gnadenlos durch. Im Juni wird der Strand entlang der bekannten Balnearios nämlich teilweise abgesperrt. Der Grund ist dabei durchaus ernst.

Urlaub auf Mallorca: Arenal erwartet Flut an Touristen

Der Massentourismus auf Mallorca nimmt immer weiter zu. Vor allem der Party-Urlaub am Ballermann in El Arenal wird immer beliebter. Doch es sind nicht nur Deutsche, Holländer oder Briten, die auf der Insel ordentlich feiern wollen. Auch zahlreiche Spanier reisen vom Festland auf die Sonneninsel, um bei bestem Wetter die Sau rauszulassen.

So auch im Juni, wo rund 25.000 Studenten vom spanischen Festland nach Mallorca reisen, um ordentlich Party zu machen und das Ende des Semesters zu zelebrieren. Dabei kommen die jungen Erwachsenen hauptsächlich in Hotels in El Arenal unter. Grund genug für die Gemeinde, dementsprechend zu handeln.

Urlaub auf Mallorca: Strand wird teilweise dicht gemacht

In Arenal und Llucmajor bereitet man sich ordentlich auf den Andrang der rund 25.000 Studenten vor. Unter anderem bekommen die Beamten der Ortspolizei und der Guardia Civil Verstärkung. Auch das Alkohol- und Glasflaschenverbot wird an der Playa de Palma wohl stärker kontrolliert werden.

Und noch eine Maßnahme trifft die Urlauber: Ab 21 Uhr wird der Strand am Ballermann so abgesperrt, dass man nur noch auf einer Seite Zugang hat. Wie sich das in den nächsten Tagen entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Doch es scheint, als wäre Chaos vorprogrammiert.