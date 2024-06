Urlaub auf Mallorca: Touristen entdecken Irres an der Playa! „Neue Tierart breitet sich aus“

So ein Urlaub auf Mallorca kann immer wieder Überraschungen mit sich bringen. Vor allem entlang der Playa de Palma beobachtet man als Tourist immer wieder Szenen, die man so in Deutschland wohl eher selten zu Gesicht bekommt. Doch dieser Anblick dürfte vielen Urlauber am Ballermann wohl noch lange im Gedächtnis bleiben.

Urlaub auf Mallorca: Touristen entdecken „neue Tierart“

Eigentlich wollten diese Urlauber bloß an der Strandpromenade der Playa de Palma entlangschlendern, als ihnen eine Gruppe von Touristen ins Auge fällt. Schnell versammeln sich einige andere Schaulustige entlang der Mauer und zücken ihre Handys. Was sie dort sehen, müssen sie einfach filmen.

Die Videos verbreiten sich auf Social Media in Windeseile. Darauf sieht man eine männliche Reisegruppe, die allesamt einen aufblasbaren, neonpinken Flamingo dabeihaben. „Eine neue Tierart breitet sich aus. Der Ballermann-Flamingo“, schreibt eine Userin, die ein Video des Geschehens auf Instagram teilt. Die Reaktionen darauf könnten deutlicher nicht sein.

Urlaub auf Mallorca: Anblick sorgt für Lacher

In den Kommentaren unter dem Instagrambeitrag machen die User deutlich, was sie von der Aktion der Reisegruppe halten. „So cool, ich liebe Flamingos!“, schreibt eine Nutzerin. Eine andere kommentiert: „Wir waren am selben Strand, die waren so süß!“ Wieder andere verlinken ihre Freunde unter dem Post und animieren sie zum Nachahmen.

Zugegeben: Am Strand von Arenal kommt es häufig vor, dass Reisegruppen sich während ihres Aufenthalts verkleiden. Doch ein Meer aus pinken Flamingos sehen die Urlauber hier nun wirklich nicht alle Tage.