Urlaub in Kroatien und Türkei: Übles Phänomen von Malle jetzt auch hier? Touristen erleben Schock im Wasser

Bei einem Urlaub in Kroatien und der Türkei ist für viele Touristen eine Aktivität ein absolutes Muss: ein Strandbesuch. Bei den heißen Temperaturen ist eine Abkühlung im Wasser oftmals das einzige Mittel, das hilft.

Doch während einem kleinen Bad im Meer müssen Urlauber derzeit vermehrt auf der Hut sein. Auf Mallorca kam es im Sommer zu Angriffen von Fischen, nun melden Touristen aus ihrem Urlaub in Kroatien und der Türkei ebenfalls mehrere blutige Vorfälle.

Urlaub in Kroatien und Türkei: Fische beißen Touristen

Eine besorgte Mutter berichtet von ihren Erfahrungen im Kroatien-Urlaub: „Mein Junior war am Sportpark und beim zurück Schwimmen kam er blutend mit Bissspuren in der Hand zurück. Er meinte, da wäre ein etwa 30 cm langer Fisch gewesen und hat ihm in die Hand gebissen.“ Obwohl die Wunden „zwar klein und nicht tief“ gewesen seien, hätte der Junge ein Trauma davongetragen und würde fortan das Meer meiden.

Ähnliches ist einem Mann in der Türkei passiert. „Ich hatte eine verkrustete Wunde am Knie. Ich war im Meer, stehe so rum und schaue mich um. Dann spürte ich einen Schlag am Knie.“ Zunächst dachte der Urlauber, seine Frau habe ihm aus Versehen im Wasser einen Tritt mitgegeben. Doch dann habe er einen brennenden Schmerz verspürt und den Weg zum Strand gesucht.

Fischbisse stellen selbst Experten vor ein Rätsel

In seiner bereits vorhandenen Wunde sei eine „leicht blutende, etwa 3 cm neue große Wunde“ zu sehen gewesen. Doch ein wasserfestes Pflaster habe zur Behandlung gereicht, ein Besuch beim Arzt sei nicht nötig gewesen. Große Bedenken bräuchte man vor den Fischen seiner Ansicht nach nicht haben. Seine Lehren aus dem Vorfall habe der Mann dennoch gezogen und gibt deshalb anderen Touristen einen wichtigen Tipp: „Habt keine Angst, bewegt euch nur immer im Meer.“

Das spiegelt auch die Aussage eines Rettungsschwimmers von Mallorca wider, wo die Bissattacken bereits vor Wochen vermehrt vorgekommen sind. „Sie sind für Menschen nicht gefährlich“, so seine Einschätzung. Um welche Fischart es sich handelt, darüber sind sich selbst Meeresbiologen nicht ganz einig. „Zu den bissigen Fischarten im Mittelmeer zählen Geissbrassen und Brandbrasse“, so die Meeresbiologin García laut „Mallorca Magazin“.

Aber selbst die würden nur im Babyalter aus Unwissenheit Menschen beißen. Experten vermuten, dass die zwickenden Fische insbesondere in flachen Gewässern mit sandigem Untergrund auftauchen würden, da sie aufgrund des Klimawandels häufiger dort auf Nahrungssuche gingen.