Urlaub in Kroatien: Reiseziel wird immer beliebter – doch es gibt einen Haken

Spanien, Italien und Griechenland sind schon seit vielen Jahren die Standardreiseziele der Deutschen, doch auch der Urlaub in Kroatien wird immer beliebter. Der Grund? Weite Stände, kristallklares Wasser und natürlich die mediterrane Küche mit ihren weitverbreitete Spezialitäten wie Ćevapčići, die sich auch in Deutschland großer Beliebtheit erfreuen.

Doch aufgepasst! Bei einer Reise nach Kroatien gibt es auch einen kleinen Haken, der bei der Urlaubsplanung keinesfalls unberücksichtigt gelassen werden darf.

Urlaub in Kroatien: Jetzt wird’s teuer

Dass der Urlaub in Kroatien für viele Deutsche zu einem erholsamen Sommer dazu gehört, macht sich inzwischen auch in den Preisen bemerkbar. Der wachsende Tourismus hat nämlich zur Folge, dass Schnäppchenjäger bei der Buchung von Hotels oder Ferienwohnungen inzwischen ein ganzes Stück tiefer in die Tasche greifen müssen. Könnte es für Kroatien-Liebhaber langfristig eine Alternative sein, Wohnungen oder Ferienhäuser gleich zu kaufen?

+++ Urlaub in der Türkei: Touristen-Familie sorgt für Panik am Strand – jetzt laufen sogar Ermittlungen +++

Immobilien, die am Meer liegen oder einen eigenen Pool im Garten haben, sind auch in Kroatien besonders beliebt. Und auch, wenn der Kauf eines Grundstücks zwar erst mal eine ganze Stange Geld kostet, zahlt sich die Investition insbesondere bei einer Untervermietung langfristig aus. Der Immobilienmakler Christian Bader rechnet aus, dass einer seiner Kunden für 136.000 Euro eine Eigentumswohnung gekauft hat und diese nun für 100 Euro pro Nacht vermietet. „Wenn man das weiterrechnet, dann liegt seine Rendite letztlich weit über zehn Prozent“, erklärt er gegenüber der „FAZ“.

Weitere Themen:

Auch wenn diese Investitionsrechnung zwar langfristig aufgeht, hat natürlich nur ein Bruchteil der Reisenden, die sich regelmäßig für einen Urlaub in Kroatien entscheiden, die finanziellen Mittel, um sich eine eigene Ferienunterkunft zu leisten. Den meisten Reisenden bleibt also nur: Abwarten und die teuren Preise in Kauf nehmen.