Urlaub auf den Kanaren: Horror-Erlebnis beim Baden – im Video hört man die Leute schreien

Eigentlich sollte ein Urlaub auf den Kanaren ja ungefähr so aussehen: eine gemütliche Liege am Strand, einen Cocktail in der Hand und ab und zu mal im Meer erfrischen.

Doch Touristen erlebten jetzt den blanken Horror am Strand von Gran Canaria. Der Schock-Moment wurde sogar in einem Video festgehalten. Danach musste alles abgesperrt werden. Was könnte bei einem Urlaub auf den Kanaren jetzt auf dich zukommen?

Urlaub auf den Kanaren: Video zeigt Horror-Erlebnis am Meer

Es geschah am Samstag (15. Juni). Eigentlich war es ein ganz normaler Tag, an dem Urlauber und Einheimische das schöne Wetter am Strand von Gran Canaria genießen wollten. Doch die Idylle wurde plötzlich gestört – und zwar von einem riesigen Hai, wie der „Merkur“ berichtet. Das Tier zog ungestört in Ufernähe seine Bahnen und löste natürlich Panik bei den Strandbesuchern aus. Sowas möchte wohl niemand bei seinem Urlaub auf den Kanaren erleben!

Die anwesenden Rettungsschwimmer am Strand Playa Melenara schlugen sofort Alarm. Kurz darauf wurde der gesamte Abschnitt von den örtlichen Behörden gesperrt. Auch am Sonntag konnte noch keine völlige Entwarnung gegeben werden.

Haie könnten gefährlich werden

Ab 10 Uhr am Sonntag (16. Juni) wurde der Strand im Osten Gran Canarias, in der Nähe der Stadt Telde, zwar erstmal wieder geöffnet. Doch Polizei und Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes waren weiterhin in Alarmbereitschaft und beobachteten das Meer mithilfe von Drohnen und Jetskis. Daher kam es gegen 13 Uhr doch wieder zur Schließung, wie spanische Medien berichteten. Es war wohl nicht auszuschließen, dass sich der Hai noch in Ufernähe herumtreibt.

Bei dem Tier soll es sich laut Experten um einen Hammerhai handeln. Je nach Art können sie bis zu sechs Meter groß werden. Die meisten Arten seien zwar friedlich, doch der Große Hammerhai könnte für Menschen theoretisch gefährlich werden. Da sollte man bei seinem Urlaub auf den Kanaren das Meer wohl etwas genauer inspizieren, bevor man hineinspringt.

