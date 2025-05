Urlaub auf Teneriffa endet tragisch – zwei junge Menschen sind tot

Mit dem Urlaub auf Teneriffa verbindet man eigentlich schöne Erlebnisse. Touristen freuen sich hier vor allem auf Sommer, Sonne, Strand und Meer.

Für zwei junge Leute endete der Trip auf die Kanarische Insel nun aber leider tragisch. Sie wurden tot in ihrem Apartment aufgefunden. Was ist da passiert?

Tragisches Ende eines Urlaubs auf Teneriffa

Am Freitag (23. Mai) machte die Polizei auf Teneriffa einen erschreckenden Fund in einem Apartmentkomplex in San Eugenio in der beliebten Region Costa Adeje. Die Beamten entdeckten die Leichen eines 23-jährigen Italieners und einer gleichaltrigen Frau kanarischer Herkunft mit argentinischen Wurzeln.

Beide waren bereits seit mehreren Tagen tot, wie „Teneriffa News“ berichtet. Der Italiener hatte das Apartment auf Teneriffa reserviert. Was möglicherweise als Urlaub auf Teneriffa begann, endete tragisch.

Ermittlungen rund um den Urlaub auf Teneriffa

Am Samstag führten Gerichtsmediziner in Santa Cruz de Tenerife eine Autopsie durch. Der Bericht bestätigte, dass eine Drogen-Überdosis die Todesursache war. Doch ein Fremdverschulden sei nicht erkennbar, stellten die Ermittler fest. Die Polizei fand keine Hinweise auf Gewalteinwirkung. Dennoch wurde der Tod als gewaltsam eingestuft, da der übermäßige Konsum von Drogen, Alkohol oder Medikamenten juristisch so kategorisiert wird.

Die Beamten der Nationalpolizei von Teneriffa-Süd leiteten die Untersuchungen ein. Spezialisten der Kriminalpolizei und der Spurensicherung sowie die Mordkommission von Santa Cruz de Tenerife unterstützen dabei. Die Ermittlungen konzentrieren sich stark auf die Herkunft der Substanzen und die genaue Abfolge der Ereignisse, die zum Tod der beide jungen Leute geführt haben.

Anmerkung der Redaktion: Drogen Der Konsum von Drogen ist enorm gefährlich, er kann abhängig machen und der Gesundheit massiv schaden. Wenn du für dich oder eine Person in deinem Umfeld Hilfe benötigst, wirst du unter anderem bei der Notfall-Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung fündig: 01806 313031 (kostenpflichtig: 0,20 € pro Anruf aus dem Festnetz und aus dem Mobilfunknetz).

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.