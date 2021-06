Foto: picture alliance/dpa/LaPresse via ZUMA Press | Cecilia Fabiano

Ein Urlaub in Italien ist dank der Corona-Lockerungen endlich wieder möglich. (Symbolbild)

Urlaub in Italien: Touristen können sich jetzt freuen – seit Sonntag gelten DIESE Corona-Regeln

Gute Nachricht zu einem Urlaub in Italien!

Die Bundesregierung rät zwar noch von Urlaubsreisen ins Ausland ab, lockert aber die Beschränkungen. Solltest du einen Urlaub in Italien planen, dann kannst du im Folgenden die Corona-Regeln nachlesen, die seit Sonntag gelten.

Urlaub in Italien: Corona-Beschränkungen werden gelockert

Italien gilt seit Sonntag nicht mehr als Risikogebiet. >>>Wir haben hierzu berichtet

Wenn Urlauber dann von Italien wieder nach Deutschland einreisen wollen, gibt es diese Neuerungen:

Einreisebeschränkung wegen Corona entfallen, wenn du auf dem Landweg nach Deutschland kommst

Reist du mit dem Flugzeug nach Deutschland ein, musst du einen negativen Test vorweisen

Doch die Lockerungen bei der Einreise nach Deutschland gelten seit Sonntag nicht nur für Italien.

Für Korsika gelten ab Sonntag die gleichen Lockerungen bei der Einreise nach Deutschland wie für Italien. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Westend61

Einreise nach Deutschland: Lockerung der Beschränkungen nicht nur in Italien

Diese Regelungen gelten auch, wenn du aus folgenden Orten nach Deutschland einreist:

Tschechien

Weite Teile Österreichs

Einige beliebte Urlaubsgebiete in Kroatien

8 von 26 Schweizer Kantonen

Französische Insel Korsika

Einige Überseegebiete Frankreichs und der Niederlande

Vatikan

Zudem werden mehrere Länder vom Hochinzidenz- zum Risikogebiet zurückgestuft. Rechtzeitig zu den Sommerferien kannst du also wieder mehrere Orte im Urlaub ansteuern.

Mallorca lockert Einreise-Bedingungen

Auch Mallorca macht es seinen Urlaubern immer einfacher. Nun fällt sogar die PCR-Testung weg. Was auf der Balearen-Insel aber immer noch gilt, liest du hier >>> (lb/dpa)

