Urlaub an der Nordsee: Bitterer Schlag! DAS wird die ganze Insel zu spüren bekommen

Bitterer Schlag für die Insel Sylt! Und betrifft auch dich, wenn du Urlaub an der Nordsee geplant hast.

Urlaub an der Nordsee ist angesichts der sinkenden Inzidenz in ganz Deutschland endlich wieder möglich! Doch die Insel Sylt muss einen bitteren Schlag verkraften. Davon berichtet unserer Partnerportal „MOIN.de“.

Urlaub an der Nordsee: Rückschlag für Sylt

Schon wieder hat es auf Sylt einen Corona-Ausbruch gegeben! Nach den Ausbrüchen in mehreren Restaurants gibt es jetzt immer mehr Nachrichten gleicher Art. Nun hat es ein weiteres Geschäft auf der Insel getroffen.

Das sind die nordfriesischen Inseln:

Die nordfriesischen Inseln liegen vor der Westküste Schleswig-Holsteins im nordfriesischen Wattenmeer, einem Teil der Nordsee.

Neben den größeren Inseln Sylt, Föhr, Amrum, Pellworm und Nordstrand gibt es kleinere sogenannte Halligen.

Sie alle gehören zum Kreis Nordfriesland.

Am Donnerstag meldete sich eine Bäckerei auf Sylt zu Wort. „Bis vor Kurzem schien das Coronavirus von Sylt sehr weit entfernt. Doch nun sind wir direkt getroffen“, schreiben die Verantwortlichen auf Facebook.

Urlaub an der Nordsee: Corona-Ausbruch in einer Bäckerei

In dem Beitrag teilt die Bäckerei mit, dass sie sowohl im Verkauf als auch in der Produktion in den letzten zwei Wochen insgesamt drei positive Corona-Fälle gehabt habe. „Was als Konsequenz nach sich zog, dass einige Mitarbeiter vorsorglich in Quarantäne geschickt wurden“, heißt es.

Urlaub an der Nordsee: Welche Konsequenzen gibt es?

Doch die Lage spitzte sich noch weiter zu: „Nachdem sich nun ein weiterer Verdachtsfall positiv herausgestellt hat, mit unmittelbarer Nähe zur Produktion, haben wir jetzt in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt entschieden, die Mitarbeiter der Produktion ebenfalls in Quarantäne zu schicken“, teilt das Unternehmen mit.

Doch was für weitere Konsequenzen gibt es noch? Das kannst du auf unserem Partnerportal „MOIN.DE“ nachlesen. (cf)