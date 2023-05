Urlaub in Italien: Boot mit deutschen Touristen kentert – mindestens vier Tote!

Verheerendes Unglück auf dem Lago Maggiore! In ihrem Urlaub in Italien erlebten über 20 Touristen aus Deutschland und Großbritannien den Horror. Am Sonntagabend (28. Mai) sollen sie laut italienischen Medienberichten mit einem Ausflugsschiff gekentert sein. Mindestens vier Personen sollen dabei um’s Leben bekommen sein.

Nach ersten Informationen soll eine „Windhose“ das Schiffsunglück auf dem Lago Maggiore im Norden Italiens ausgelöst haben. Der Urlaub in Italien nahm infolge für die Touristengruppe ein dramatisches Ende – für einige sogar ein tödliches.

Urlaub in Italien: Vermisstensuche mit Hubschrauber

Nach dem Unglück am Sonntagabend hat sich auch der Präsident der Region Lombardei zu Wort gemeldet. Er sprach am Montagmorgen (29. Mai) von einem „sehr schweren Vorfall“ und teilte eine erste Ursache für das Schiffsunglück mit.

+++ Urlaub auf Mallorca: Gefahr für Touristen droht schon am Flughafen – dramatischer Vorfall! +++

Demnach sei das 16 Meter lange Boot durch eine „Windhose“ zum Kentern gebracht worden. Dieses sei von deutschen und britischen Touristen für einen Ausflug gemietet worden. Insgesamt 23 Touristen und zwei Besatzungsmitglieder sollen sich zum Zeitpunkt des Unfalls an Bord des Bootes befunden haben, als es auf der Höhe des norditalienischen Ortes Lisanza auf dem Lago Maggiore plötzlich in die schwere Wetterlage geriet.

Ob alle Schiffsinsassen bei dem Unglück über Bord gingen, ist derzeit noch nicht bekannt. Zunächst berichteten die italienischen Medien lediglich von drei Toten und einer vermissten Person. Mit Stand von Montag (29. Mai) wurde diese Zahl aber aktualisiert. Mindestens vier Personen sollen demnach bei dem Unglück gestorben sein. 21 Insassen konnten nach Feuerwehrangaben gerettet werden. Dabei wurde der Lago Maggiore auch mit einem Hubschrauber nach Vermissten abgesucht.

Der Urlaub in Italien nahm für zahlreiche Touristen ein dramatisches Ende. Bei einem Schiffsunglück kamen mindestens vier Personen um’s Leben. Foto: dpa

Nach Schiffsunglück: Verletzte außer Lebensgefahr

Nach dem Unglück mussten mehrere der geretteten Personen notärztlich versorgt werden und waren zum Teil lebensgefährlich verletzt. Laut aktuellen Informationen soll aber keiner der verletzten Bootsinsassen mehr in Lebensgefahr schweben.

Weitere Nachrichten:

Wer in den Urlaub in Italien fährt und einen Abstecher in den Norden des Landes macht, kommt an dem Lago Maggiore nicht vorbei. Er ist der zweitgrößte See Italiens und ein beliebtes Urlaubsziel.