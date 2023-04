Urlaub in Italien: Touristen erhalten Dämpfer – DIESES Verbot könnte vielen den Spaß verderben

Traumhafte Strände und malerische Orte ziehen die Menschen magisch an. Daher steht für viele der Urlaub in Italien ganz oben auf der Wunschliste.

Doch ein kleines, beliebtes Örtchen könnte einigen Touristen die Ferienstimmung in Italien jetzt ordentlich verhageln. Denn hier herrscht ein strenges Verbot, das bei Missachtung saftige Geldstrafen zur Folge hat.

Urlaub in Italien: DAS ist hier streng verboten

Wenn man von seinem Urlaub in Italien keine Bilder mit nach Hause bringt, war man dann überhaupt dort? Dieses Gefühl haben anscheinend viele Foto-Touristen und Selfie-Fans. Das wird vor allem in dem kleinen, italienischen Örtchen Portofino deutlich. Denn hier sei es durch die wilden Knipser schon oft zu gefährlichen Situationen, Staus und Regelverstößen gekommen.

Bürgermeister Matteo Viacava reicht es nun. Er hat keine Lust mehr auf Touristen, die vor allem in der Urlaubssaison die Straßen blockieren, heißt es in der „BBC“. Daher führt er für Portofino erstmals Auto-Halteverbotszonen ein. Mit dieser Maßnahme sollen die Feriengäste davon abgehalten werden, ständig aus ihrem Fahrzeug auszusteigen, um Fotos und Selfies zu machen. Und weil das natürlich vor allem Ecken mit besonders schönen Ausblicken betrifft, wird das gewiss den ein oder anderen Selfie-Junkie ziemlich ärgern. Doch widersetzen sollten man sich nicht, denn das kann teuer werden. Es drohen bis zu 275 Euro Strafe, wenn man erwischt wird.

Auch interessant:

An anderen Orten sind Fotos oder Selfies komplett verboten

Doch die kleine Stadt an der italienischen Riviera ist nicht der einzige Ort, der es Foto-Touristen schwer macht. Sowohl Fotos als auch Selfies sind zum Beispiel in der englischen Sehenswürdigkeit Tower of London verboten. Was dich in Spanien 3.000 Euro kosten kann, liest du hier.

Und in Indien gibt es ganze Selfie-Verbotszonen, weil es hier bereits des Öfteren zu schwerwiegenden Unfällen unter anderem an Klippen gekommen ist.