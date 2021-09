Auch in Sagunto war es in Spanien bereits am 30. August 2021 zu Überschwemmungen gekommen.

Urlaub in Spanien: Heftige Überschwemmungen und Starkregen! In diesen Regionen droht nun Gefahr

In weiten Teilen Spaniens ist es zu heftigen Regenfällen und schweren Überflutungen gekommen. Wer einen Urlaub in Spanien plant, sollte in nächster Zeit auch in diesen Regionen auf der Hut sein.

Egal, ob du fest dort lebst oder Urlaub in Spanien machst, diese Warnung des Wetterdienstes solltest du unbedingt ernst nehmen!

Spanien: Heftige Überschwemmungen und sintflutartige Niederschläge

Nach stundenlangen Regenfällen is es in einigen Städten im Osten Spaniens zu heftigen Überflutungen gekommen. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, haben sintflutartige Niederschläge am Mittwoch in der Stadt Alcanar im Süden Kataloniens zu Sturzfluten geführt. Das belegen auch Bilder und Videos aus dem Internet.

🔴 Alerta#bomberscat continuem treballant al #BaixEbre i #Montsià, en especial a la zona d'Alcanar afectada per importants inundacions que afecten de forma general carrers i baixos.

Dort zeigt sich das ganze Ausmaß der Katastrophe, denn sogar Autos und Bäume wurden von den Wassermassen mitgerissen.

Wie es heißt, riefen die örtlichen Behörden dringend dazu auf, in ihren Häusern zu bleiben. Der Zugverkehr ist lahmgelegt, zahlreiche Straßen sind gesperrt.

Urlaub in Spanien aktuell gefährlich: Auch in Madrid und anderen Teilen droht Überschwemmung

Während die Gefahr in Alcanar noch nicht gebannt ist, warnt der staatliche Wetterdienst Aemet bereits vor der nächsten Bedrohung: Sowohl in Madrid, als auch in Zentralspanien und an der Mittelmeerküste bestehe ein hohes Überschwemmungs-Risiko, denn der starke Regen soll auch am Donnerstag noch nicht vorüber sein.

Als mögliche Ursache für den Starkregen und die Überschwemmungen nennen die Wissenschaftler die Klimaerwärmung. Im Jahr 2018 starben auf Mallorca so 13 Menschen, 2019 verloren im Südosten Spaniens sieben Menschen ihr Leben. (alp mit afp)