Urlaub in Österreich vorerst nicht möglich – So bekommst du dein Geld wieder

Ein Urlaub in Österreich ist aktuell nicht möglich: Unser Nachbarland befindet sich im Lockdown und gilt als Hochrisikogebiet. Doch was ist, wenn ich bereits einen Aufenthalt dort gebucht habe und mein Geld zurück will?

Schnee, Ski fahren, Berge – viele Deutsche hatten sich doch sooo sehr darauf gefreut. Doch der Urlaub in Österreich muss jetzt ausfallen.

Bis zum 12. Dezember bleiben Hotels und Restaurants geschlossen. Für alle die bereits gebucht haben, gibt es aber einen kleinen Hoffnungsschimmer: Mit dem landesweiten Lockdown hast du laut der „Frankfurter Rundschau“ ein Recht auf eine kostenlose Stornierung.

Urlaub in Österreich: SO bekommst du dein Geld zurück. Foto: IMAGO / Volker Preußer

Urlaub in Österreich: SO bekommst du dein Geld zurück

Reiseveranstalter und Hotelbetreiber sind sogar dazu verpflichtet, dir dein Geld zurückzugeben. Sie können die gebuchte Leistung nicht erbringen. Zum Vorteil ist außerdem, dass das Auswärtige Amt in Berlin Österreich zum Corona-Hochinzidenzgebiet erklärt hat.

So kannst du dein bereits gezahltes Geld zurückverlangen. Pauschalreisen in Ländern, für die eine Reisewarnung besteht, können kostenlos storniert werden. Und das gleiche gilt auch für die Länder, für die ein Einreiseverbot besteht oder zwingend Quarantäne nötig ist.

Das ist die Alpenrepublik Österreich:

ein mitteleuropäischer Binnenstaat zwischen Deutschland, der Schweiz, Italien, Slowenien, Ungarn, der Slowakei und Tschechien

Hauptstadt Wien

rund 8,9 Millionen Einwohner (Stand 2019), 3.879 Quadratkilometer groß

Amtssprache: Deutsch, regionale Amtssprachen auch Kroatisch, Ungarisch und Slowenisch

Urlaub in Österreich: Das Land gilt als Hochrisikogebiet

Doch leider kann es auch zu Problemen kommen: Schwierig ist es vor allem, wenn du Hotel, An- und Abreise und Ausflüge eigenständig gebucht hast. Hast du bei einem ausländischen Anbieter gebucht, dann gelten die Gesetze des jeweiligen Landes. Dann musst du selbständig eine Lösung finden. Pauschaltouristen hingegen können sich laut der „Frankfurter Rundschau“ an ihren deutschen Reiseanbieter wenden.

Für die Hoteliers, Gastronomen und Co. ist der erneute finanzielle Verlust natürlich eine Katastrophe.

Du kannst zwar in Österreich kein Ski fahren, dafür aber in Deutschland. Vor rund einer Woche hat die Zugspitze ihre Saison eröffnet! Hier gibt es mehr Infos dazu. (cf)