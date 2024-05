Urlaub in Kroatien: Fischer macht Grusel-Fund – Gefahr breitet sich an der Adria aus!

Urlaub in Kroatien kann schön und erholsam sein. Doch Fischer stießen dort an der Adria auf eine tödliche Gefahr im Wasser, die Touristen die Urlaubstage vermiesen könnte.

Dort tummelt sich nämlich der giftigste Fisch der Welt. In Zukunft werden wohl mehr dieser Art zu sehen sein, da sie im Mittelmeer heimischer werden.

Urlaub in Kroatien: Fischer macht tödliche Entdeckung

Viele Deutsche freuen sich beim Urlaub in Kroatien auf die schönen Städte und das Baden in der warmen Adria. Doch der Fund des Fischers Anton Vidović dürfte Touristen erst einmal die Badefreude geraubt haben. Am vergangenen Montag (13. Mai) zog Vidović sieben Fische aus dem Wasser vor der Insel Ceja, wie das „Aquarium Pula“ auf Facebook berichtet.

Im Netz fand er allerdings auch Hasenkopf-Kugelfische. Bei ihnen handelt es sich um die giftigste Fischart der Welt! In den Keimdrüsen und der Leber des Fisches befindet sich das Nervengift Tetrodotoxin. Laut der Jurja Dobrila Universität in Pula reichen gerade einmal zwei Milligramm aus, um einen Menschen zu töten.

Giftige Gattung breitet sich aus

Neven Iveša von der Universität in Pula warnte vor dem gefangenen Fisch: „Die Gattung ist invasiv. Sie ist vom Roten Meer über den Suezkanal ins Mittelmeer gelangt.“ Ursprünglich komme die Fischart aus den tropischen Regionen des Indischen und Pazifischen Ozeans. Nun weitet sie sich aber auf die Adria aus. „Aufgrund des Fehlens natürlicher Feinde wirkt sich der Fisch negativ auf die Artenvielfalt in der Adria aus und stellt eine Gefahr für Fischerei und Fischer dar.“

Angler, die dem Fisch in Kroatien begegnen, sollten äußerst vorsichtig sein und ihn nur mit Handschuhen anfassen. Da er sich an Land nicht aufbläht, ist der Fisch dort nur schwer zu erkennen. Seine kantige Schnauze und die starken Schneidezähne sind die auffälligsten Merkmale.