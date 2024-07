Urlaub in Italien: Handtuch-Streit eskaliert – unfassbare Szenen am Strand!

Ruhiges Meeresrauschen, leises Grillenzirpen und jede Menge Sonnenschein? Von wegen! Denn in diesem Urlaub in Italien haben sich einig Strandbesucher so sehr in die Haare bekommen, dass die Auseinandersetzung in einer waschechten Massenschlägerei geendet ist. Der Grund? Ein Liegeplatz in der ersten Reihe. Fest steht: Diesen Urlaub wird wohl keiner der Beteiligten so schnell wieder vergessen.

Am Strand gibt es genau zwei Arten von Menschen: All jene, die sich trotz ihres Urlaubs den Wecker stellen, um einen Liegeplatz in der ersten Reihe zu ergattern – mit direktem Blick auf das rege Treiben im Meer. Und dann gibt es noch die Reisenden, die sich auch mit der hintersten Reihe gleich neben der Strandbar zufriedengeben und nach einem ausgedehnten Frühstück mittags zum Strand traben. Genau diese beiden Parteien sind im Strandbad Lido di Varcaturo bei Neapel aneinandergeraten.

Urlaub in Italien: Gewaltsame Auseinandersetzung am Strand

Die zwei Frauen, die eher zu der Fraktion der „gemütlichen Strandgänger“ gehören, baten den Bademeister in ihrem Urlaub in Italien gegen Mittag darum, zwei Liegen mit Sonnenschirm gleich vor der eigentlich ersten Reihe zu platzieren. Für einige Badegäste ganz schön unfair – immerhin haben diese sich ihren Platz vorne am Wasser bereits früh am Morgen verdient. Der Bademeister weigerte sich schließlich der Aufforderung nachzukommen und trat damit eine Gewalt-Orgie los.

„Das ließen die zwei Frauen anscheinend nicht auf sich sitzen und gingen auf die Badegäste, auch größtenteils Frauen am Ufer los und schlugen auf diese ein“, heißt es in einem Bericht der „tz“. Außenstehende Badegäste und der Bademeister eilten zur Hilfe und gerieten prompt zwischen die Fronten.

Ein Video des Vorfalls, das derzeit in den sozialen Netzwerken kursiert, zeigt das Ausmaß der Gewaltbereitschaft der eifrigen Sonnenanbeterinnen. Es wurde an den Haaren gezogen, geschubst, geschlagen und alles unternommen, um dann sich einen Liegeplatz in der ersten Reihe zu sichern.