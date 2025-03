Urlaub in Italien für nur 1 Euro? Hier ist das möglich

Du hast Lust auf einen Urlaub in Italien, aber bist abgeschreckt von den Preisen? Das ist durchaus nachvollziehbar, denn nicht nur die Reise und das Hotel können teuer werden, sondern auch der Aufenthalt vor Ort.

In einer italienischen Stadt ist der Preis-Schock gerade besonders groß. An einem anderen beliebtes Örtchen in Italien kannst du JETZT hingegen für nur einen Euro Urlaub machen! Doch was hat es damit auf sich?

HIER kannst du für 1 Euro Urlaub machen

Die Stadt Siculiana auf Sizilien hat sich eine ganz besondere Aktion für Touristen einfallen lassen. Sie können jetzt für nur einen Euro auf der beliebten Insel Urlaub machen. Der Euro gilt dabei lediglich als Kurtaxe.

Der Bürgermeister von Siculiana erklärt dem Online-Portal „The i Paper“: „Wir möchten den Menschen die Schönheiten unserer einzigartigen Stadt näherbringen, die neben ihrer Architektur und Küche viele weitere sehenswerte Schätze zu bieten hat.“ Die Stadt liegt am Strand und bietet unter anderem mehrere Museen, Kirchen und Restaurants.

Um sich den 1-Euro-Urlaub zu sichern, müssen Reiseliebhaber sich bis zum 15. März bewerben. Die Bedingungen dafür sind nach Angaben von „Siculiana Turistica“:

Du bist mindestens 18 Jahre alt

Du erstellst ein Video (maximal 30 Sekunden), indem du erklärst, warum du in Siculiana Urlaub machen möchtest

Du verpflichtest dich, ein Videotagebuch über deine Erfahrungen aufzunehmen

Du willigst ein, dass die Gemeinde Siculiana dein Video- und Fotomaterial zu Werbe- und touristischen Zwecken veröffentlichen darf

Du zahlst 1 Euro Kurtaxe

Die Paare, die eine Reise gewonnen haben, werden bis zum 20. März bekanntgegeben. Der 1-Euro-Urlaub findet dann vom 4. bis 6. April statt. Zwei Übernachtungen in einer Partnerunterkunft, Willkommens-Aperitifs, die Verpflegung, Führungen in der Stadt, die Teilnahme an Erlebnisaktivitäten und Abschluss-Aperitifs sind inklusive. Das Angebot hat allerdings einige Haken!

1-Euro-Angebot hat einen Haken

Auf der Website steht nichts von einem dazugehörigen Flug. Um den müssen sich Gewinner offenbar selbst kümmern. Wer schon einmal einen Flug Last-Minute gebucht hat, dem dürfte klar sein: Das kann teuer werden!

Der 1-Euro-Urlaub in Italien entpuppt sich somit als doch nicht so günstig, wie es sich wohl viele wünschen würden. Geld sparen kann man damit aber trotzdem alle mal. Hier kannst du mehr zu dem Angebot erfahren.