Urlaub in Italien: Heftige Maßnahmen gegen Touristen im ganzen Land – „Rote Zonen“

Die Temperaturen steigen, die Sommermonate rücken näher – Zeit, die Ferien zu planen. Auch in diesem Jahr verbringen viele Deutsche ihren Urlaub in Italien. Das Land im Süden Europas ist immerhin eines unserer liebsten Urlaubsziele.

Wer allerdings in diesem Sommer seinen Urlaub in Italien plant, der sollte sich vorher umfassend informieren. Im ganzen Land werden teils heftige Maßnahmen gegen die Massen an Touristen getroffen.

Urlaub in Italien: Überlauf befürchtet

Corona hatte die Tourismus-Branche zum Stillstand gebracht, doch spätestens jetzt ist der Vor-Pandemie Zustand wieder erreicht. Die Menschen wollen reisen. Kein Wunder, dass Italien bereits Rekordzahlen an Besuchern erwartet.

Allerdings haben die vielen Urlauber auch ihre Schattenseiten. Überfüllte Strände und Städte sorgen nicht nur bei den Bewohnern für Ärger. Auch Touristen brauchen starke Nerven, wenn sie auf ihresgleichen treffen.

Touristen dürfen nicht stehen bleiben!

Das führt mancherorts so heftigen Maßnahmen. So beispielsweise im beliebten Ort Portofino südlich von Genua. Wegen der drohenden Touristenmassen hat der Bürgermeister Portofinos eine „Verordnung zur Regulierung der Touristenströme“ beschlossen, wie die Zeitung „Il Corriere della Sera“ berichtet.

Darin ist beispielsweise festgehalten, dass Besucher an bestimmten stark besuchten Orten künftig nur noch vorbeigehen, aber nicht stehen bleiben dürfen. Bei diesen „roten Zonen“ handelt es sich besonders um Orte, an denen sich Kreuzfahrtpassagiere versammeln, um wieder an Bord zu gehen.

Urlaub in Italien: Eintritt und Betten-Stopp

Auch die vielen italienischen Inseln sorgen sich. Das führt dazu, dass auf vielen Inseln wie Giglio, Procida oder Sardinen teilweise Eintrittsgelder bezahlt werden müssen und es strikte Bestimmungen für die Nutzung von Autos gibt.

Um einen Überlauf zu verhindern, setzt Südtirol dagegen beispielsweise auf einen Betten-Stopp. Es gibt also eine Obergrenze an Unterkünften in der beliebten Ferienregion. Welche Regeln in welcher Region gelten, sollte man vor seinem Urlaub in Italien also dringend in Erfahrung bringen.