Urlaub in Italien: Plage im Meer versetzt alle in Sorge – „In 40 Jahren noch nicht erlebt“

Eigentlich ist der Urlaub in Italien bekannt für die wunderschönen Strände und das leckere Essen. Jedoch gefährdet momentan eine Plage genau diese idyllische Reise. Man befürchtet, dass die Plage bald Konsequenzen auf einen italienischen Urlaubsort haben wird.

In der Küstenregion Ligurien, die ein beliebtes Ziel beim Urlaub in Italien ist, steht man vor einem noch nie zuvor erlebten Problem. Die Fischer in Ligurien berichten momentan von einer verheerenden Quallen-Plage. Traditionell sind die Fischer eigentlich auf den Fang von Sardellen und anderen Fischen angewiesen. Jedoch gehen ihnen momentan fast ausschließlich Quallen ins Netz.

Ligurien: Fischer berichten von Plage

Luigi Sartori, ein erfahrener Fischer aus Ligurien, berichtet: „In 40 Jahren Fischerei habe ich so etwas noch nie erlebt.“ Momentan sind die Fischer gezwungen, sehr weit auf das Meer hinauszufahren, um ihre Fangquote zu erfüllen. Doch wie „Watson“ berichtet, hilft selbst diese Maßnahme nicht, um genug Fische in die Netze zu bekommen.

Die Quallen-Plage hat jedoch nicht nur Auswirkungen auf die Fischer, sondern auch auf Touristen, die Urlaub in Italien machen. Eigentlich ist ein Urlaub in Ligurien besonders beliebt wegen der zahlreichen und leckeren Fischgerichte. Falls sich die Problematik mit den Quallen jedoch nicht schnell beruhigt, können viele Restaurants bald nur noch eine eingeschränkte Speisekarte anbieten.

Aber man muss nicht nur befürchten, dass das Angebot bald schrumpfen wird. Wegen der sinkenden Fischbestände kann es auch passieren, dass die Restaurants die Preise für Fischgerichte bald anheben müssen. Wenn man Urlaub in Italien macht, muss man in Zukunft also vielleicht beim Fischessen mit sehr hohen Preisen rechnen.

Urlaub in Italien: Vorsicht am Strand

Ebenfalls sollten sich Touristen, die Urlaub in Italien machen, an den Stränden von Ligurien vor den Quallen in Acht nehmen. Diese tauchen immer häufiger an den Stränden auf. Wie „Watson“ berichtet, kann die Berührung mit den Nesselfäden der Quallen zu Hautverbrennungen, Schwindel, Übelkeit und Kopfschmerzen führen. Experten raten bei einer Berührung, die betroffene Stelle so schnell wie möglich mit Meerwasser zu reinigen.

Die Quallen-Plage bereitet sowohl den Bewohnern als auch den Touristen, die Urlaub in Italien machen, Probleme. Viele Experten vermuten, dass die Plage durch Veränderungen der Meerestemperatur und Windeffekte ausgelöst wurde. Man kann nur hoffen, dass die Situation sich schnell wieder normalisieren wird.