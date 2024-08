Urlaub in der Türkei bald unbezahlbar? Schockierende Worte von Anwohnern! „Ernstes Problem“

Für viele war ein Urlaub in der Türkei über die Jahre hinweg so verlockend, weil das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmte. Egal ob Lebensmittel, Getränke in einem Café am Meer oder Unterkünfte – die Preise etlicher Reiseanbieter schienen in den letzten Jahren stets günstig zu sein. Doch langsam aber sicher scheint sich das Blatt nun zu wenden.

Wer seinen Urlaub in der Türkei für die diesjährigen Sommermonate bereits weit im Voraus gebucht hat, der ist noch mal mit einem blauen Auge davon gekommen, denn für viele andere sieht es weniger glimpflich aus. Nicht nur in Deutschland sind die Preise in die Höhe geklettert, sondern auch die Türkei hat es nun erwischt – und zwar so richtig. So blicken die Anwohner auf die Situation.

Urlaub in der Türkei: Anwohner in Sorge

„Ausgelassene Urlaubsstimmung im Schatten der türkischen Wirtschaftskrise“, heißt es in einer Reportage von „zdf heute“. Das Land leidet unter einer massiven Inflationskrise. Lebensmittel scheinen so teuer wie nie zu sein und zwingen die Anwohner die Mühe haben, sich Lebensmittel aus den Supermärkten zu leisten, in eine bedrohliche Existenzkrise. Wer seinen Urlaub in der Türkei verbringt und die All Inclusive-Anlage nicht verlässt, der bekommt von den Auswirkungen nicht ganz so viel mit.

+++ Urlaub in der Türkei: Touristen tappen immer wieder in diese fiese Kosten-Falle +++

Entscheiden sich Urlauber hingegen dazu, das Hotel zu verlassen und auf eigene Faust ein Café am Strand zu besuchen, geht es ihnen ganz schön ans Geld. Doch die finanzielle Schieflage der Türkei betrifft längst nicht nur die Touristen.

Weitere Themen:

Das Problem der Hoteliers: Die Preise mit den Reiseveranstaltern werden weit im Voraus verhandelt. „So hatten wir keine Möglichkeit, unsere Kosten auf die Zimmerpreise umzulegen“, erklärt ein Betroffener gegenüber „zdf heute“. Während alles andere immens teurer wird, konnten die Zimmerpreise nur um wenige Prozent erhöht werden. „Im Hinblick auf die angestrebte Gewinnrate stellt uns das also vor ein ernstes mathematisches Problem“, erklärt er weiter.

Ob und wann sich die Situation in der Türkei verbessert, bleibt abzwuarten.