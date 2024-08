Urlaub: Hat das Mittelmeer ausgedient? Du glaubst nicht, wohin es Touristen jetzt zieht

Sommer, Sonne, Strand – für die meisten von uns ist klar: Der Urlaub wird bei ordentlich Hitze und Temperaturen um die 30 Grad verbracht. Und was bietet sich da besser an als die Mittelmeerküste in Spanien, Italien und Co.! Doch hat das Mittelmeer jetzt etwa ausgedient?

In diesen Tagen machen sich hunderttausende Touristen auf den Weg gen Urlaub in Südeuropa. Doch zeitgleich zeichnet sich auch ein ganz anderer Trend ab: Immer mehr Menschen verbringen ihre Ferien lieber in Nordeuropa, zum Beispiel in Norwegen. Schuld ist der Klimawandel.

Urlaub in Norwegen boomt

Eine von diesen Urlauberinnen ist Cati Padílla: Die Spanierin lebt ausgerechnet in der Touristen-Hochburg Teneriffa, urlaubt aber mit ihren Freundinnen lieber in Norwegen. So will die Mittfünfzigerin „der Hitze entkommen“. Norwegen stand schon lange auf ihrer Liste. „Wegen seiner grünen Landschaften, der Berge, des Eises“, schwärmt Padílla. Neben Norwegen sind auch Schweden und Finnland seit einiger Zeit beliebte Ziele für eine „Coolcation“, also einen kühlen Urlaub.

Im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Übernachtungen von Besuchern aus dem Ausland in Norwegen um satte 22 Prozent! Schweden verzeichnete einen Anstieg um immerhin elf Prozent. Laut einer Umfrage des Tourismusverbands Visit Sweden in Deutschland planen etwa ein Drittel der Befragten eine Änderung ihrer Reisegewohnheiten wegen der seit Jahren zunehmenden Hitze in Südeuropa. Viele davon wollen auf kühlere Jahreszeiten ausweichen, einige andere blicken auf neue Reiseziele.

Urlaub im Norden hat auch Schattenseiten

„Bei ‚Coolcation‘ geht es nicht nur um das Wetter“, sagt Susanne Andersson von Visit Sweden. „Es geht darum, an Orte zu reisen, die nicht nur kühler, sondern auch weniger überlaufen sind.“ Statt an überlaufenen Mittelmeerstränden zu braten oder sich in der Schlange vor der Akropolis Luft zuzufächeln, baden nicht wenige Urlauber lieber in einem Fjord oder atmen bei einer Wanderung frische Bergluft ein. Der Trend bringt aber nicht nur Positives mit. „Unsere Hauptsorge ist, dass zu viele Leute zur gleichen Zeit kommen“, sagt Jan Ove Tryggestad aus dem kleinen Ort Hyllesylt. (mit dpa)