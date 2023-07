Urlaub in Griechenland: Beliebte Insel in Sorge – aktiver Vulkan verbreitet Angst

Hitze ist man bei seinem Urlaub in Griechenland sicherlich gewohnt. Einen ausbrechenden Vulkan will man dann aber doch lieber nicht erleben. Allerdings könnte das auf Reisende in naher Zukunft zukommen.

Auf der beliebten Insel Santorini verbreitet ein aktiver Vulkan derzeit nämlich Angst. Forscher rechnen fest mit einem bevorstehenden Ausbruch. Das könnte schwerwiegende Folgen für den Urlaub in Griechenland haben.

Urlaub in Griechenland: Baldiger Ausbruch?

Knapp sieben Kilometer vor der Küste Santorinis ruht der Kolumbo. Der Krater des schlafenden Riesen hat einen Durchmesser von 1,5 Kilometern – und er liegt unter dem Meeresspiegel! Denn bei Kolumbo handelt es sich um einen Unterwasservulkan.

Und dennoch sorgt er derzeit für Sorgenfalten. Experten beobachten die Vorgänge in dem Vulkan mit Sorge. Sie sprechen davon, dass ein Ausbruch nur noch eine Frage der Zeit sei. Doch was bringt sie zu diesem Schluss?

Bedrohlicher Fund

Zwar hat es seit 400 Jahren keine Eruption mehr gegeben, doch Anfang des Jahres fanden Forscher eine bisher unentdeckte Magmakammer unter dem Untersee-Vulkan. Sollte diese ausbrechen, könnte das verheerende Folgen haben.

Mit seiner Kraft könnte Kolumbo eine Eruptionssäule schaffen, die einige Kilometer hoch sein könnte. Ebenso könnte ein Tsunami ausgelöst werden. Das wäre für Einwohner als auch für Urlauber eine große Gefahr. Schon vor 10 Jahren waren erhöhte Aktivitäten gemessen worden, die für Sorgenfalten sorgten. Zu einem Ausbruch kam es damals nicht.

Vor einigen Monaten reiste eine Forschergruppe zum Vulkan und untersuchte ihn ausführlich. Die Ergebnisse sollen in Kürze veröffentlicht werden, und dabei helfen, das Verhalten der feuerspuckenden Giganten zu verstehen.

Urlaub in Griechenland: Aktive Vulkane in Europa

Vulkane sind für Reisende derzeit vielerorts ein Thema. So brach vor knapp zwei Wochen in Island ein Vulkan in der Nähe der Hauptstadt Reykjavik aus. Seitdem schießt Lava aus der Erde an die Oberfläche, ein völlig neuer Krater hat sich dort geschaffen.

Was zwar ein spektakuläres Naturspektakel ist, ist aber immens gefährlich. Daher bleibt zu hoffen, dass es im Urlaub auf Griechenland ruhig bleibt und keine Menschen in Gefahr geraten.