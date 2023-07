Da kann der Traumurlaub schnell mal in ein Horrorerlebnis kippen. Viele Deutsche planschen gerne im Meer – besonders bei den Temperaturen der letzten Tage. Ein Bad im kühlen Nass kann den Urlaub an der Ostsee auf ein ganz anderes Niveau heben.

Doch auch wenn viele das Wasser mögen – gerade vor vielen Meeresbewohnern hat man dann doch Angst oder ekelt sich vor so mancher Kreatur. Nun breitet sich eine Gefahr aus, die beim Urlaub an der Ostsee für viele Sorgenfalten sorgt, wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet.

Urlaub an der Ostsee: Gefahr am Strand

Ausgerechnet in die Urlaubs-Hochsaison platzt eine Nachricht, die so manchen Urlauber zwei Mal nachdenken lässt, ob er ans – geschweige denn ins Wasser will. Die Strände sind dieser Tage gut gefüllt.

Erwachsene, die sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen, Kinder, die im Sand spielen – und Quallen, die für Alarmstimmung sorgen! Denn der Urlaub an der Ostsee wird aktuell durch die Feuerqualle gestört, die sich immer weiter ausbreitet.

Zahlreiche Verletzte

Die glibberigen Meerestierchen haben es in sich. An ihren bis zu 20 Meter langen Tentakeln sitzen Nesselkapseln. Bei Berührung kommt es für Menschen schnell zu Hautverletzungen. Die Folge: starkes Jucken und Brennen.

Mehr als 40 Verletzte zähle die DLRG an der Ostsee bisher, berichtet „Moin.de“. Vorfälle habe es an den beliebten Orten Timmendorfer Strand, Niendorf und Scharbeutz gegeben. Wer ins Wasser geht, sollte also höllisch aufpassen.

Urlaub an der Ostsee: Cleverer Trick

Wer sich doch einer Feuerqualle vorgestellt hat, dem empfiehlt die DLRG Rasierschaum, kein Witz. Mit diesem könne man die Nesselkapseln entfernen und gleichzeitig lindere er den Schmerz.

