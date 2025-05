Urlaub in Europa: Geheimtipp! Diese traumhaften Strände sind noch nicht überfüllt

Der Sommer steht unmittelbar vor der Tür und damit auch die Urlaubs-Saison! Die Touristen-Hochburgen sind zu dieser Jahreszeit heillos überfüllt. Doch es gibt in Europa auch einige Geheimtipps, die du unbedingt kennen solltest.

Jedes Jahr kürt die Organisation „European Best Destinations“ (EBD) die schönsten Destinationen in Europa. Wer keine Lust auf überfüllte Strände und Massentourismus hat, der sollte jetzt besser weiterlesen. Urlaub in Europa geht auch ohne rappelvolle Küsten.

Urlaub in Europa: Das ist der beste Strand auf dem Kontinent

Wie „travelbook“ berichtet, ist der Sieger des Titels „bester Strand Europas“ der Lagunenstrand von Port Glarokavos, Griechenland. Er überzeugt besonders mit seinem kristallklaren Wasser und dem goldenen Sand. Der Strand bietet eine Mischung aus Naturidyll und Entspannung.

Auch Cala Brandinchi gehört zu den schönsten Stränden Europas. Er liegt an der nordöstlichen Küste Sardiniens in der Nähe von San Teodoro. Wer vor Ort etwas unternehmen möchte, der hat sie Auswahl zwischen Strandbars, Badeanstalten, Bootsverleih sowie geführten Touren in das nahegelegene Meeresschutzgebiet Tavolara–Punta Coda Cavallo.

Urlaub in Europa: Auch diese Strände solltest du unbedingt kennen

Auch ein Abstecher zur Cala Pregonda auf Menorca lohnt sich. Vor allem die Felslandschaft dort macht ordentlich Eindruck. Den abgelegenen Naturstrand erreichst du nur per Fuß. Touristische Infrastruktur suchst du dort vergeblich. Der Strand ist also der ideale Ort für dich, wenn du Ruhe und Entspannung suchst.

Neben den drei genannten Stränden gibt es aber noch einige weitere, die es im Ranking ganz nach vorne schaffen. In Portugal befindet sich beispielsweise der Strand von Gale Fontainhas.

Wer also echte Geheimtipps in Sachen Strand möchte, der muss gar nicht weit reisen – oft lohnt sich ein Blick nach Europa.