Urlaub: Flug verspätet und Hotel abgeranzt – so bekommen Reisende ihr Geld zurück

Die einen bevorzugen beliebte Ferien-Länder wie Italien, Griechenland und die Türkei. Andere Touristen mögen es außergewöhnlicher, fliegen nach Bali oder Namibia. Doch egal wohin der Urlaub auch führt – sie alle freuen sich auf erholsame Tage und spannende neue Eindrücke, die in Erinnerung bleiben.

Damit sind natürlich positive Erlebnisse gemeint. Doch was, wenn der Urlaub schon mit einer frustrierenden Anreise beginnt und mit Ärger im Hotel weitergeht? Leider kein Einzelfall, wie zum Beispiel die vielen kritischen Diskussionen in den Reise-Communitys der sozialen Medien belegen. Doch Touristen müssen sich das nicht klaglos bieten lassen!

Urlaub beginnt mit Frust – Reisenden stehen Hunderte Euro zu

Im Gegenteil! Sie haben einen Anspruch darauf, Geld zurückzubekommen. „Das Schöne ist, dass es für jede Situation, die nicht so gut läuft, Entschädigungen gibt“, erklärt Verbraucherschützer Ron Perduss in unserer Reihe „DER WESTEN klärt auf“. Wichtig ist aber, dass du dich schon VOR deinem Urlaub schlau machst, damit du vor Ort weißt, was im Fall des Falles zu tun ist.

+++ Auch interessant: Urlaub auf Rhodos: Reisende landen am Flughafen – bei diesem Anblick trifft sie der Schlag +++

Dein ersehnter Urlaub, für den du womöglich lange gespart hast, beginnt schon am Flughafen mit Frust? Dein Ferienflieger bringt dich erst mit stundenlanger Verspätung zum Urlaubsziel? Und der versprochene und teuer bezahlte Meerblick vom schicken Hotelzimmer aus entpuppt sich als lärmende Hauptstraße in einer abgeranzten Absteige? Das musst du dir nicht bieten lassen.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Die Chancen stehen bestens, für einen vermiesten Urlaub Hunderte Euro als Wiedergutmachung zurückzubekommen. Verbraucherschützer Ron Perduss nennt die EU-Fluggastrechte-Verordnung als Beispiel: „Ab drei Stunden Flug-Verspätung gibt es Entschädigungen.“ Mit 250 Euro geht’s los. Die Beträge erhöhen sich dann je nach Dauer und Personenzahl. Perduss betont: „Lass dich nicht abwimmeln!“

+++ Urlaub in Italien: Beliebte Region verlangt Eintritt am Strand – jetzt müssen Touris blechen +++

Aber solche Reisepreis-Minderungen kommen nicht von alleine. Und wenn du erst nach der Rückreise aktiv wirst, ist es meist schon zu spät. In unserem Video aus der Reihe „DER WESTEN klärt auf“, das hier im Artikel eingebaut ist, schildert Ron Perduss, welche Ansprüche du in deinem Urlaub hast – und was du konkret tun musst, um diese geltend zu machen. Eines stellt der Experte klar: „Dir steht auf jeden Fall Geld zu!“

Mehr News:

Ron Perduss (mehr als 325.000 Follower auf Social Media) zählt zu den gefragtesten Experten für Finanz- und Verbraucherthemen in Deutschland. In unserer Video-Reihe „DER WESTEN klärt auf“ verrät dir der ausgebildete Bankkaufmann und mehrfach ausgezeichnete Journalist, wie du Geld sparst, zu deinem Recht kommst, deine Gesundheit schützt oder üblen Tricks und Täuschungen aus dem Weg gehst. Ob beim Online-Shopping, auf dem Kreuzfahrt-Schiff, beim Einkaufen oder eben auch im Urlaub.