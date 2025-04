Urlaub in Italien: Beliebte Region verlangt Eintritt am Strand – jetzt müssen Touris blechen

Ein Urlaub in Italien bietet nahezu alles, was die Reise-Herzen höher schlagen lässt. Reisende können sich bei Pizza, Pasta und Co. kulinarisch verwöhnen lassen, verschiedenste Sehenswürdigkeiten bestaunen oder am Strand zur Ruhe kommen.

Letzteres könnte jetzt allerdings auch nach hinten losgehen und zu Frustration sorgen. Denn eine beliebte Urlaubs-Region in Italien verlangt jetzt tatsächlich Eintritt am für einen Besuch am Strand!

Urlaub in Italien: HIER müssen Touris blechen

Die Mittelmeerinsel Sardinien, die zu Italien gehört, ist eine beliebtes Urlaubsziel in Südeuropa – so beliebt, dass man dort leider auch häufig von Massentourismus sprechen muss. Um dem entgegenzuwirken, greift die Gemeinde Teulada nach Angaben von „unionesarda.it“ zu strengen Maßnahmen.

Wer sich für einen Urlaub auf Sardinien entscheidet, sollte demnach wissen: Für einen Besuch am Strand Tuerredda müssen Besucher künftig blechen. Richtig gelesen: Eintritt zahlen am Strand! „Wir hoffen, bereits im Juli mit dem neuen System starten zu können“, wird Bürgermeister Angelo Milia von dem Portal zitiert. Doch wie läuft das Ganze ab?

Reservierung und Zahlung notwendig

Um den Strand Tuerredda im Italien-Urlaub nicht zu verpassen, müssen sich Touristen per App oder Website ein Ticket kaufen und eine Reservierung tätigen. Die Preise dafür sollen nach Angaben von „castedduonline.it“ bei ein bis zwei Euro liegen. Mit diesem Ticket wird ihnen dann der Eintritt gewährt.

Um dem Massentourismus auf Sardinien entgegenzuwirken, stehen zudem noch weitere Maßnahmen im Raum. Demnach könnte die Gemeinde Teulada künftig eine Kurtaxe einführen oder die Reservierung stornieren, wenn die Reisenden nicht rechtzeitig ankommen. Dabei handelt es sich bislang allerdings nur um Vorschläge. Ob sie umgesetzt werden, bleibt also noch abzuwarten. Fest steht aber schon jetzt: Der Urlaub in Italien könnte künftig teurer werden als bisher.