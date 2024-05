Urlaub: Griechische Insel stellt alles in den Schatten – dabei liegt sie noch nicht mal in Griechenland!

Wer seinen Urlaub plant, denkt bestimmt auch immer mal wieder an die griechischen Inseln. Kulinarik und Kultur gibt es in Griechenland auf dem höchsten Niveau. Dazu noch tolles Wetter und eine gastfreundliche Bevölkerung. Kein Wunder also, dass Menschen von weit entfernten Kontinenten großes Interesse an Griechenland haben.

Wenn die Anreise nicht so weit wäre, dann würden beispielsweise Chinesen viel öfter Urlaub in Griechenland machen. Daher hat sich China jetzt etwas anderes überlegt: Warum kopiert man nicht einfach so eine schöne griechische Insel?

Urlaub: Chinesische Provinz kopiert Santorini

Nach Informationen von „watson“ ist die südwestliche Provinz Yunnan normalerweise für ihre Berglandschaft und grünen Landstriche bekannt. Um Touristen aus dem In- und Ausland anzuziehen, hat sich die chinesische Provinz nahe der Stadt Dali jetzt aber etwas ganz Verrücktes ausgedacht.

In den vergangenen Monaten ist mit dem „Santorini Dali Resort“ nämlich ein ganzes Gebiet entstanden, welches die gleichnamige griechische Insel kopiert. Aus Dalis See Erhai wurde also kurzerhand eine Kulisse wie an der griechischen Ägäis geschaffen.

Urlaub: Mehr als eine Milliarde Euro kosten

Mehr als eine Milliarde Euro lässt sich die chinesische Provinz den Spaß kosten. Für das Projekt wurden die weltberühmten weißen Santorini-Häuser auf insgesamt 3700 Hektar nachgebaut. Auf den Fassaden sind Namen in griechischen Buchstaben zu sehen.

In der Provinz gibt es auch thematisch passende Restaurants und jede Menge Touri-Geschäfte. Ein weiteres Geschäftsmodell ist mittlerweile auch die Ausrichtung von Hochzeitsfeiern. Während viele europäische Paare auf Original-Santorini „nur“ ihre Flitterwochen verbringen, ist die Fake-Insel bei der chinesischen Oberschicht ein absoluter Hochzeits-Hotspot.

Auch wettertechnisch kann sich die Santorini-Kopie durchaus sehen lassen. Aktuell liegt Dali mit 25 Grad sogar über den Temperaturen an der griechischen Ägäis. Dazu gibt’s jede Menge Sonnenschein. Perfekt für die optimalen Instagram-Fotos.

Das „Fake-Santornini“ hat aber auch einen gewissen Preis. Eine Nacht in der Kopie der griechischen Insel kostet je nach Zeitraum und Zimmerwahl zwischen 230 und 260 Euro.