Urlaub an der Ostsee und Nordsee: Kaum zu fassen, aber wahr! Online-Plattform bietet Gratis-Auszeit

Einfach mal ein paar Tage dem Alltagsstress entkommen? Klingt verlockend. Mit einem Urlaub an der Ostsee oder Nordsee versuchen viele Deutsche sich ein paar entspannte Tage zu machen.

Besonders gefragt sind dieser Tage kostengünstige Trips. Denn durch die gestiegenen Lebenskosten bleibt weniger für einen Urlaub an der Ostsee oder Nordsee übrig. Doch jetzt ist es möglich, eine Gratis-Auszeit zu bekommen!

Urlaub gratis? So geht’s

Konkret sorgt die Plattform „Holiday4help“ derzeit dafür, dass dieser Traum in Erfüllung geht, wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet. Küstenliebhaber haben hier die Chance auf einen kostenlosen Urlaub.

++ Urlaub an der Nordsee: Frau nach Strand-Besuch wütend – „Fast ohnmächtig geworden“ ++

Doch wie ist das Ganze überhaupt möglich? Die Portemonnaie-schonende Möglichkeit auf einen Urlaub an der Ostsee oder Nordsee basiert auf dem „Urlaub gegen Hand“-Prinzip. Die ähnelt in gewisser Weise dem beliebten „Work & Travel“.

Arbeit gegen Urlaub

Bei „Urlaub gegen Hand“ suchen Ost- oder Nordsee-Anwohner Urlauber, die alltägliche Aufgaben für sie übernehmen. Im Gegenzug dürfen diese dann kostenlos in den Häusern unterkommen und so ein paar Tage am Wasser verbringen.

Welche Aufgaben hier erfüllt werden müssen? Wie „Moin.de“ berichtet, suchte beispielsweise auf Norderney ein Anwohner, der ihm beim Aufbau von Regalen, Lampenschirmen und einem Spiegel im Badezimmer hilft.

Urlaub an der Ostsee und Nordsee

Auch Zäune streichen ist beispielsweise eine Gegenleistung gegen einen sonst unbezahlten Urlaub an Deutschlands Küsten. Eine Aufgabe, die der ein oder andere sicherlich dankend annimmt, wenn dafür sein Geldbeutel verschont bleibt.

Hier findest du weitere Nachrichten, die dich interessieren könnten:

Allerdings gibt es bei dem noch relativ neuen Modell auch ein Problem. Was es damit auf sich hat, kannst du bei „Moin.de“ nachlesen. Hier gelangst du zu der Seite.