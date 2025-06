Urlaub am Gardasee endet tödlich – Mann (52) ertrinkt vor den Augen seiner Frau

Ein gemeinsamer Urlaub am Gardasee sollte für ein deutsches Ehepaar Erholung bringen. Doch der Aufenthalt nahm ein tödliches Ende. Ein Sprung ins Wasser, um sich abzukühlen, endete für den Mann vor den Augen seiner Frau dramatisch.

Am Montag (2. Juni) war das Paar im Urlaub am Gardasee, als der 52-Jährige plötzlich im Wasser zusammenbrach. Seine Frau eilte zu ihm. Der Rettungsdienst versuchte ihn wiederzubeleben – doch erfolglos.

Tragischer Vorfall überschattet gemeinsamen Urlaub

Am Montag (2. Juni) ertrank ein 52-jähriger deutscher Urlauber im Gardasee nahe des Campingplatzes Zocco in Manerba. Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Seine Frau rief den Notdienst, nachdem sie sah, wie ihr Mann im See um Hilfe rang.

Helfer zogen den Mann bewusstlos aus dem Wasser. Trotz intensiver Reanimationsbemühungen konnte er nicht gerettet werden. Rettungskräfte, Notärzte und die Polizei waren vor Ort im Einsatz.

Natürliche Ursache vermutet: Urlaub endet tragisch

Untersuchungen ergaben nun, dass der deutsche Tourist eines natürlichen Todes gestorben war, wohl an einem tödlichen Schwächeanfall starb. Experten vermuten, dass die kalte Wassertemperatur einen thermischen Schock ausgelöst haben könnte.

Der Leichnam wurde noch am Abend der Familie übergeben. Wie „stol.it“ berichtete, war an besagtem Montag ausgerechnet der Geburtstag des Todesopfers.

