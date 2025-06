Urlaub: Geisterhafte Leere an deutschem Flughafen – und das mitten in der Saison

Die Reise in den Urlaub kann oft ziemlich stressig werden: Lange Schlagen am Check-in oder an der Sicherheitskontrolle.

An diesem Flughafen in Deutschland ist von dem bekannten „Reise-Gewusel“ jedoch nur wenig zu spüren. Hier herrscht gähnende Leere, und das mitten in der Saison.

Flughafen Kassel: 35 Flieger in der Hauptsaison

In Kassel-Calden, oder besser bekannt als Kassel-Airport, hat man große Hoffnungen gesetzt. Der Flughafen hat 280 Millionen Euro gekostet. Eine Summe, die sich auszahlen sollte, denn aufgrund der geografischen Lage sollte der Kassel-Airport großes Potenzial haben. Der Flughafen ist nämlich gut erreichbar für Gäste aus Nordhessen, Kassel, Süd-Niedersachsen, Ost-NRW und West-Thüringen, die in den Urlaub fliegen wollen.

Doch in der Praxis stellte sich der Flughafen als Verlust heraus. Der Grund? Am Flughafen Kassel sind kaum bekannte und große Fluglinien vertreten. Aktuell fliegen von dort Fluggesellschaften wie Calden Sky Alps, Albastar oder MHS Aviation, wie die „Bild“ berichtet. Also Fluglinien, die wohl nur den wenigsten geläufig sind.

Selbst in der Saison, der Zeit der großen Ferien, starten von Kassel-Calden nur wenige Flugzeuge in den Urlaub. Laut dem offiziellen Flugplan sind es vom 28. Juni bis zum 15. August nur 35 Flieger, wie die „Bild“ berichtet. Zum Vergleich: Am Flughafen Düsseldorf fliegen und laden im Durchschnitt 403 Flugzeuge – und das jeden Tag. Am Flughafen Frankfurt sind es sogar 590 Flugzeuge.

Die Abflughalle des Flughafens Kassel hat ausreichend Platz für bis zu 700.000 Passagiere pro Jahr. Im Jahr 2024 hat man jedoch nur 82.983 Fluggäste empfangen und in den Urlaub gebracht.

Urlaub: Flugplan hat nur vier feste Reiseziele

Es gibt laut Flugplan auch nur vier Reiseziele, die regelmäßig angeflogen werden: Palma de Mallorca, Bozen in Südtirol, Sylt und Usedom. Es werden zwar auch sogenannte Sonderreisen, beispielsweise nach Rom, Zypern und Barcelona, angeboten, aber diese finden alle außerhalb der Sommerferien statt.

Statt geschäftigen Treiben herrscht am Flughafen Kassel nur eine gespenstige Leere. Die auch nicht ganz billig ist, denn seit seiner Eröffnung im Jahr 2013 schreibt der Flughafen Millionen-Verluste. Alleine im vergangenen Jahr hat dieser 5 Millionen Euro gekostet. Seit seiner Eröffnung hat man einen Verlust von 60 Millionen Euro verzeichnet.