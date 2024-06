Urlaub: Typisch Deutsch! Diese Ziele sind im Sommer die beliebtesten

Wohin fahren die Deutschen immer im Sommer in den Urlaub? Darauf dürfte jeder Deutsche womöglich eine andere Antwort geben. Doch im Großen und Ganzen gibt es da Überschneidungen. So zählen die südlicheren Länder zu den beliebtesten.

Typisch Deutsch eben, wir mögen es wohl lieber wärmer. Doch mischen sich unter die Top 10 Urlaubsländer auch andere Ziele, die nicht gleich am Mittelmeer liegen.

Urlaub: Das sind die Top 10 Ziele der Deutschen

Nicht jeder muss ständig neue Orte entdecken und bleibt stattdessen seinen liebsten Urlaubsorten treu ergeben. Dazu zählen sicherlich auch die vielen Ostsee- und Nordseegänger. Hier wird teilweise nicht einmal die Insel oder die Gemeinde gewechselt.

So überrascht es auch kaum, dass selbst bei den ausländischen Zielen Spanien nach wie vor die Liste der Top-Ziele anführt. So zieht es die Deutschen jedes Jahr wieder ans Mittelmeer. Platz Nummer 1 ist dabei Barcelona, die kosmopolitische Hauptstadt der Region Katalonien, gleich gefolgt von der Hotspot-Insel Palma de Mallorca.

Das sind die Top 10:

Barcelona, Spanien Palma de Mallorca, Spanien Antalya, Türkei Paris, Frankreich Bibione, Italien Istanbul, Türkei Wien, Österreich Rimini, Italien London, UK Amsterdam, Niederlande

Urlaub: Deutsche bleiben gerne unter sich

Auch unter Paaren ist Barcelona die Top-Destination für einen Trip, ebenfalls gefolgt von Mallorca. Das allgemein als Stadt der Liebe bezeichnete Paris in Frankreich schafft es nur auf den dritten Platz. Auch Wien, Amsterdam, Antalya und Istanbul sind bei Paaren wie auch bei Alleinreisenden beliebt. Wer solo unterwegs ist, traut sich dann aber auch mal etwas weiter raus. So schafft es hier auch die USA unter die Top 10.

Schaut man sich jedoch nicht nur die internationalen Ziele an, ist Deutschland immer noch auf Platz 1 der beliebtesten Urlaubsregionen Deutscher, wie „booking.com“ bei einer Analyse der Suchanfragen herausgefunden hat. Zu Hause ist es eben immer noch am schönsten. Neben einem Städtetrip nach Berlin, Hamburg oder München zieht es die Deutschen wie immer an die schönsten Orte an Nord- und Ostsee, so zu der Insel Norderney oder auch an den Timmendorfer Strand und Warnemünde.