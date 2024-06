Urlaub auf Campingplatz: Jetzt haben Camper die Faxen dicke – „Rücksichtslose Egomanen“

Der Urlaub auf dem Campingplatz hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Zuerst der Corona-Boom und jetzt wird das Verhalten auf dem Camping-Platz auch immer rücksichtsloser. Dass man sich nicht mehr grüßt, ist eine Sache, aber die jüngste Entwicklung ist nicht mehr zu ertragen.

Anscheinend herrscht unter den Campern jetzt ein erbitterter Platzkampf. Bei einem Urlaub auf dem Campingplatz sind Plätze mit Meerblick natürlich besonders beliebt und jeder will die beste Sicht haben. Dabei nimmt man anscheinend keine Rücksicht mehr darauf, dass die anderen Camper ebenfalls eine gute Aussicht haben.

Urlaub auf Campingplatz: immer weniger Rücksicht

Wie unser Partnerportal MOIN.DE berichtet, beschreibt ein Mann auf Facebook eine Situation während seines Urlaubs auf einem Campingplatz in Kroatien. Ein anderer Camper stellte sich in die erste Reihe, um die beste Aussicht auf das Meer zu haben. Dadurch versperrte dieser leider für alle anderen Camper die Sicht auf das Meer.

Auf Facebook berichtet der Mann wütend: „Auf Nachfrage, ob man nicht zwei bis drei Meter weiter hinten aufbauen könne, kam nur: ‚Tut uns leid, aber wir wollen so stehen’“ Anscheinend wurde nur Rücksicht darauf genommen, dass man selbst die beste Sicht hat. Der Mann kann es nicht glauben und bezeichnet den anderen Camper als „Rücksichtslose Egomanen.“

Aber wie Moin.de berichtet, teilen nicht alle die Meinung des Campers. Eine Frau postet auf Facebook, dass sie ähnlich ihren Urlaub auf dem Campingplatz verbringt: „Also, ich bin ehrlich, ich stelle mich auch so hin, wie es für mich am besten ist.“ Mit dieser Meinung ist sie wohl nicht alleine und erhält in kürzester Zeit unglaublich viele Likes.

Hitzige Diskussion auf Facebook

Jedoch erhält die Frau ebenfalls auf ihre Aussage einiges an Kritik und viele sind der Meinung, dass man etwas Rücksicht auf die anderen Camper nehmen sollte. Was den Urlaub auf dem Campingplatz angeht, gehen wohl die Meinungen stark auseinander. Jedoch wird lediglich eingefordert, dass man an seine Mitmenschen denkt und nicht, dass man seine eigenen Bedürfnisse komplett zurückstellt.

Was den Urlaub auf dem Campingplatz angeht, hat sich wohl einiges in den letzten Jahren verändert. Wenn du mehr über den Platzkampf wissen willst, lies diesen Artikel bei unserem Partnerportal MOIN.DE.