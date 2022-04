Die Norderney ist eine beliebte ostfriesische Insel in der Nordsee. Jedes Jahr lockt sie zahlreiche Touristen und Urlauber an. Im Jahr 2019 verzeichnete die Insel 3,8 Millionen Übernachtungen. Das waren über 120.000 mehr als im Jahr zuvor.

Urlaub in Deutschland billig? An DIESEN Urlaubszielen lebt es sich deutlich günstiger

Die Osterferien stehen vor der Tür! Für einen Urlaub in Deutschland müssen Reisende dieses Jahr einiges an Geld einplanen.

Wie sich jetzt herausstellt, ist ein Urlaub in Deutschland teilweise sogar teurer als in etlichen EU-Ländern.

Urlaub in Deutschland: Reiselust steigt wieder

Wer nicht gerade einen Campingurlaub plant, sollte sich noch einmal überlegen, ob er dieses Jahr tatsächlich in Deutschland Urlaub machen möchte. Kaum zu glauben, aber wahr: Hierzulande zahlen Urlauber für Hotelaufenthalte und Restaurantbesuche oftmals mehr, als in anderen EU-Staaten.

Im Zuge der Pandemie ist ein Urlaub in Deutschland für viele der einzige Weg gewesen, sich zu erholen und dem Alltag zu entkommen. Das hat sich mit Lockerung der Corona-Maßnahmen geändert: Die Lufthansa vermerkte erstmals wieder so viele Buchungen wie vor der Pandemie, berichtet „ntv“.

Urlaub in Deutschland: In DIESEN EU-Ländern kannst du sparen

Sogar im sonst eher teuren Italien können deutsche Urlauber in Hotels und Restaurants sparen – im Februar lag das Urlaubsland drei Prozent unter dem deutschen Preisniveau, so das Statistische Bundesamt.

Ein Urlaub in Deutschland kostet mehr als in Italien. (Symbolbild) Foto: IMAGO / blickwinkel

In Spanien zahlen Urlauber für Gaststätten- und Hoteldienstleistungen 17 Prozent weniger, in Zypern 19 Prozent weniger. Auch andere EU-Länder sind im Vergleich zu Deutschland deutlich günstiger. So sparen Urlauber in Griechenland (21 Prozent), Kroatien (24 Prozent) Portugal und Malta (jeweils 30 Prozent).

In Nordmazedonien, Montenegro, Bulgarien und Albanien kosten Hotelaufenthalte und Restaurantbesuche sogar nur die Hälfte.

