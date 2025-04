Urlauber besuchen historischen Ort in Deutschland – ihr Urteil ist erschütternd

Für viele Urlauber und Reisende gibt es nichts Schöneres, als neue Orte zu entdecken. Vor allem in Großstädten gibt es für Touristen immer viel zu sehen – sei es die Kultur oder eine der etlichen Sehenswürdigkeiten. Doch nicht alle davon können stets überzeugen.

Tatsächlich finden einige Urlauber, dass gewisse Sehenswürdigkeiten ihren Hype nicht wert sind – auch hier in Deutschland. In einer neuen Untersuchung wurden nun ziemlich bekannte Orte und Sehenswürdigkeiten unter die Lupe genommen, die von Touristen als „überbewertet“ eingestuft wurden.

Diese Urlaubs-Attraktionen schneiden schlecht ab

Die Sprachlernplattform „Preply“ hat 83 beliebte Attraktionen auf der ganzen Welt unter die Lupe genommen und auf die Begriffe „überbewertet“, „enttäuschend“ und „Touristenfalle“ untersucht. Dabei ist auch eine Attraktion aus Deutschland auf dem Treppchen gelandet. Der Checkpoint Charlie in Berlin hat es in dem Ranking auf Platz zwei geschafft. Größter Kritikpunkt der Urlauber im Netz: Der Platz sei klein und überfüllt.

Noch schlechter schneidet nur der Times Square in New York ab. Viele Besucher schreiben in Google-Rezensionen, dass diese Sehenswürdigkeit „überbewertet“, „enttäuschend“ oder eine „Touristenfalle“ ist. Platz drei des „Preply„-Rankings dürfte aber einige Urlauber ziemlich überraschen. Denn der Eiffelturm in Paris scheint nicht gerade gut bei den Touristen anzukommen. Auch hier ist das Thema „Menschenmassen“ und „lange Wartezeiten“ ein ausschlaggebender Faktor für die Unzufriedenheit der Touris.

Sind diese Wahrzeichen nur Mogelpackungen?

Platz vier, fünf und sechs werden jeweils von der kleinen Meerjungfrau in Kopenhagen, der Las Ramblas in Barcelona und dem Manneken Pis in Brüssel belegt. Vor allem bei den beiden Wahrzeichen in Dänemark und Belgien wird kritisiert, dass sie einfach viel zu klein seien. Auch die Blaue Lagune in Island schneidet in dem Ranking nicht gut ab und belegt den siebten Platz. Im Netz wird der Besuchermagnet häufig als „überteuert“ und „touristisch überfüllt“ beschrieben.

Doch auch der eigentlich so beliebte Hollywood Walk of Fame in Los Angeles findet sich in der Liste wieder und landet auf Platz acht. Was Touristen hier übel aufstößt? Die mangelnde Sauberkeit – von Hollywood-Glamour sei hier also wenig zu spüren. Knapp dahinter befindet sich ein Wahrzeichen aus Großbritanniens Hauptstadt: Das London Eye belegt in dem Ranking den neunten Platz! Grund: Auch hier wird die lange Wartezeit im Netz stark kritisiert. Zudem empfinden viele Urlauber die Ticketpreise als zu hoch.