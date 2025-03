Urlaub auf dem Campingplatz: Alles verändert über Nacht – Sehnsuchtsort verschwindet für immer

Für dieses Paar ist der ersehnte Urlaub auf dem Campingplatz der Höhepunkt des Jahres. Gerade waren sie noch dabei, alles für die bevorstehende Campingsaison vorzubereiten, da änderte sich über Nacht plötzlich alles. Statt eines Abenteuers auf dem Campingplatz heißt es jetzt Abschied nehmen.

Das Paar Wolfgang und Elke verbindet eine große Leidenschaft – die Begeisterung für den Urlaub auf dem Campingplatz. Doch dann folgte der schwere Schicksalsschlag: Bei Wolfgang wurde Krebs diagnostiziert. Plötzlich änderte sich das Leben des Paares für immer und Wolfgang wurde jeden Tag schwächer. Schnell wurde klar, dass ihm nicht mehr lange bleibt.

Urlaub auf dem Campingplatz: Wolfangs letzter Wunsch

Jetzt hat das Paar nur noch einen letzten Wunsch, wie unser Partnerportal „Moin.de“ berichtet. Wolfgang und Elke wollen ein letztes Mal den Ort besuchen, an dem sie so viele schöne Urlaube verbringen konnten – den geliebten Campingplatz in Anklam an der Peene.

Die Teams der bundesweit 23 Wünschewagen, allesamt betrieben vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), sind genau für diese oft sterbenskranken Menschen da. Für diejenigen, die noch einen letzten Wunsch haben, sei es ein Konzertbesuch oder eben ein letzter Urlaub auf dem Campingplatz.

Dank der Ehrenamtlichen des ASB-Wünschewagens ging auch Wolfgangs Traum in Erfüllung. Wie „Moin.de“ berichtet, wurde das Paar von ihrer Familie und Freunde auf der Reise nach Mecklenburg-Vorpommern begleitet. Gemeinsam mit den Enkeln, Kindern und Schwiegerkinder konnte das Paar einen letzten Urlaub auf dem Campingplatz genießen.

Hündin Enya durfte das Paar begleiten

Sogar der Hund des Paares, Enya, begleitete Wolfgang und Elke auf ihr letztes großes Camping-Abenteuer. Es war eine Möglichkeit für die beiden, von dem Ort Abschied zu nehmen, mit dem sie so viele schöne Erinnerungen verbinden.

