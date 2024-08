Urlaub: Bier-Vergleich bringt irre Wahrheit ans Licht – DIESE Länder stellen Deutschland in den Schatten

Dass die Preise überall gestiegen sind und Urlaub immer teurer wird, sei es für Hotels, Flüge oder Eintrittsgelder, muss man wohl niemandem mehr sagen. Aber wenn man dann noch ein bezahlbares Angebot gefunden hat und in Spanien, Italien oder Griechenland in einem Biergarten am Meer sitzt und die Wellen rauschen hört, dann kann die Erholung so richtig beginnen. Und was darf dabei nicht fehlen? Richtig, ein erfrischendes Bier.

Deutschland gilt zwar als die Biernation schlechthin, aber auch andere Länder haben leckere Biere zu bieten. Und die heimischen Sorten zu probieren, das gehört für viele im Urlaub dazu. Doch wie schlägt sich dieser Genuss eigentlich im Preis nieder? Ein internationaler Bierpreisvergleich zeigt, wo es am günstigsten ist – und wo am teuersten!

Urlaub: Internationale Bierpreise im Vergleich

Eine Studie von „Casino.at“ ging der Frage nach, in welchen europäischen Städten das Bier am billigsten ist. Dazu wurden die Bierpreise in den 35 meistbesuchten europäischen Städten verglichen, um die besten Orte für Bierliebhaber zu ermitteln. Die günstigste Stadt lag mit großem Abstand an der Spitze. In Prag kostet ein halber Liter Bier nur 2,31 Euro. Hinter der tschechischen Hauptstadt liegen die Biergärten von Sevilla mit 2,45 Euro.

Dahinter folgen Porto, Budapest, Istanbul und auf Platz sechs wieder eine spanische Stadt: Barcelona mit 3 Euro für 0,5 Liter Bier. Auch Lissabon, Krakau, Madrid und auf dem zehnten Platz Warschau mit 3,69 Euro pro 0,5 Liter haben es noch in die Top Ten der günstigsten Städte geschafft. Wer hier im Urlaub einen Biergarten besucht, muss also vergleichsweise wenig für das Lieblingsgetränk der Deutschen bezahlen!

Die teuersten Städte

Im Vergleich zum Bier für nur 2,31 Euro in Prag ist die teuerste Stadt der Studie eine deutliche Ausnahme. Ganze 10,01 Euro zahlen Touristen in den Biergärten von Reykjavik in Island. Alles andere ist ein Schnäppchen! Platz zwei der teuersten Städte für einen halben Liter Bier belegt London mit 7,61 Euro. Auch in Kopenhagen, Paris, Nizza und London zahlen Urlauber mindestens 7 Euro für einen halben Liter im Biergarten.

Im Rahmen der Studie wurden auch die besten Biergartenstädte in Euro ermittelt, wobei Faktoren wie die Anzahl der Biergärten und die Durchschnittstemperatur berücksichtigt wurden. Sevilla, Rom und Heraklion belegten die ersten Plätze. Hier lohnt es sich also, im Urlaub ein kühles Bier zu trinken!