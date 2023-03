Urlaub auf Mallorca: Trend zeichnet sich ab – Touristen werden es merken

Für viele Deutsche ist es DAS Highlight des Jahres: Der Urlaub auf Mallorca. Während der Corona-Pandemie war ein unbeschwerter Besuch der Insel allerdings kaum möglich – und viele scheinen ihre verpassten Urlaube jetzt nachholen zu wollen.

Der Urlaub auf Mallorca ist besonders in der warmen Jahreszeit beliebt. Einige wollen aber auch den Massen-Ansturm vermeiden und genießen lieber die Ruhe während der Nebensaison. Aktuell zeichnet sich ein besonderer Trend ab: Für diese Jahreszeit sind ungewohnt viele Deutsche auf der Insel zu finden!

Urlaub auf Mallorca: Reiseveranstalter geben Prognose ab

Wie das „Mallorca Magazin“ berichtet, prognostizieren Reiseveranstalter einen deutlichen Zuwachs an deutschen Touristen auf Mallorca. Das Unternehmen Tui sagt die bislang stärkste Saison voraus. „Wir hatten bereits zum Ende der vergangenen Saison gesagt, dass wir für 2023 sogar fünf Prozent mehr Angebot für Mallorca vorgesehen haben als 2019. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass mehr Gäste vor Ort sind. Tuifly hat die Flugsaison nach der Winterpause bereits vor drei Wochen (Anfang März, Anm. d. Red.) wieder eröffnet und die Maschinen sind gut gebucht“, erklärt Aage Dünhaupt, Leiter der Unternehmenskommunikation von Tui Deutschland.

Der gleichen Meinung ist auch Alexandra Hoffmann vom Reiseunternehmen Alltours: „Wir können bislang nur spekulieren, was die Sommersaison bringt. Doch schon jetzt wird Mallorca sehr gut gebucht!“

Urlaub auf Mallorca: Auch Mercedes wohl Schuld an Ansturm

Scheint so als hätten die Deutschen nach der Corona-Pandemie ordentlich Lust auf Malle. Doch Javier Vich, Präsident des Hotelverbandes Palma-Stadt, hat noch eine ganz andere Vermutung, weswegen sich zurzeit so viele deutschsprachige Besucher auf Mallorca aufhalten, wie er dem „Mallorca Magazin“ erzählte: Die Mercedes-Benz-Tagung wird von Februar bis April in Palma abgehalten. Die Auslastung in den Hotels in der Inselhauptstadt sind deswegen deutlich erhöht. Man darf gespannt sein, wie voll es im Sommer wird.