Urlaub auf Mallorca: Deutsche nehmen Hotelzimmer auseinander – beim Abflug folgt die Quittung

Mallorca ist seit Jahren eines der beliebtesten Urlaubsziele bei den Deutschen. Ganz egal ob Sightseeing in Palma, Relaxen an einem der vielen Strände oder Party am Ballermann.

Getreu dem Motto „Was auf Malle passiert, bleibt auf Malle“ lassen es so manche Urlauber hier ordentlich krachen. Zwei deutsche Touristen haben mit dieser Einstellung nun aber definitiv übertrieben – und das bleibt nicht ohne Folgen.

Urlaub auf Mallorca: Deutsche drehen komplett durch

Wie die spanische Nationalpolizei auf Mallorca in einer Pressemeldung mitteilte, soll es sich bei den beiden Personen um zwei Männer aus Deutschland handeln. Die beiden Ballermann-Urlauber im Alter von 21 und 27 Jahren sollen seit rund einer Woche regelmäßig in ihrem Hotelzimmer randaliert haben.

In ihrer Unterkunft an der Playa de Palma soll das Duo das gesamte Zimmer auseinander genommen haben. Unter anderem beschädigten die feiernden Urlauber einen Fernseher, eine Duschkabine sowie die Elektroinstallation und Türschlösser – auch die Wände sollen beschmutzt worden sein.

Deutsche Urlauber randalieren in ihrem Hotelzimmer

Das war noch nicht alles: Wie die Beamten zudem erklärten, hätten die beiden Deutschen die Arbeit der Reinigungskräfte gestört und regelmäßig ihr gebuchtes Zimmer überflutet. Das Wasser habe sogar schon von der Decke im Zimmer des darunterliegenden Stockwerks getropft. Rundum eine Schadensumme von insgesamt 2.000 Euro.

Doch das schien die Randalierer nicht zu interessieren – sie machten sich am Ende ihres Mallorca-Urlaubs kurzerhand auf den Weg in die Heimat. Da haben sie die Rechnung allerdings ohne die mallorquinischen Behörden gemacht. Die Polizei nahm beide Männer am Flughafen fest, als sie gerade in ihren Flieger einsteigen wollten. Ihnen droht nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.