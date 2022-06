Urlaub auf Mallorca: Touristen-Ärger auf der Insel – Einheimischen reicht es endgültig: „Kotzen auf die Straße“

Mallorca ist die Party-Insel der Deutschen schlechthin. Doch die Einheimischen haben vom Sauf-Urlaub auf der Insel gestrichen die Nase voll.

Dreck, Alkohol und Straßensex sei an der Tagesordnung, wenn „Sauftouristen“ Urlaub auf Mallorca machen.

Urlaub auf Mallorca: Sauftourismus ist wieder da

Der Sommer ist da und die Party-Touristen scharen sich wieder auf der spanischen Insel. Das heißt aber auch: Saufexzesse, Lärm und Partymüll. Den Einheimischen geht das allerdings gehörig gegen den Strich.

Typische Szenen auf Mallorca! Die Anwohner haben die Nase voll vom Sauftourismus auf der Insel. (Archivbild) Foto: picture alliance / imageBROKER | Jochen Tack

Das „Mallorca Magazin“ berichtet von den Exzessen der Urlauber: So soll sich die Playa in den letzten Wochen in eine Dauerparty verwandelt haben: Massenbesäufnisse in den Straßen, Müll, Dreck und Lärm seien an der Tagesordnung. Ein Video zeigt sogar ein junges Paar beim Sex auf offener Straße.

Das ist die Balearen-Insel Mallorca:

Mallorca ist eine Insel im westlichen Mittelmeer, gehört zu Spanien

ist etwa 170 Kilometer vom Festland entfernt

rund 923.000 Einwohner (Stand 2020)

Hauptstadt der Insel heißt Palma, dort spricht man auch Katalanisch

größte Insel, die zu Spanien gehört

„Der Bürgermeister muss endlich etwas gegen diese Exzesse tun“, sind sich viele Anwohner einig. Doch der Wandel weg vom Sauftourismus scheint vorerst gescheitert

Urlaub auf Mallorca: Mission Qualitätstourismus ist gescheitert

Auch die Hoteliers und Gastronomen auf der Insel beschweren sich über die Party-Touristen: „Sie steigen schon besoffen aus den Fliegern, grölen herum und kotzen auf die Straße“, berichten die zwei Unternehmer Juan Miguel Ferrer und Pedro Marín im „Mallorca Magazin“.

Zusammen mit ihrer Initiative „Palma Beach“ wollen sie den Sauftourismus an der Playa Einhalt gebieten. Ganz so gut klappt das allerdings nicht immer. Im Mai war man sich noch sicher: Palma de Mallorca wird ein Ort für Qualitätstourismus. Nun folgt ein nüchternes Fazit: „Diese Saison ist für uns gelaufen“, meinen Ferrer und Marín.

Die Mallorquiner geben zu: „Wir haben vielleicht unterschätzt, welchen Hunger die Menschen nicht nur nach Urlaub, sondern auch nach exzessiver Party haben.” In Zukunft soll ihrer Meinung nach deshalb härter durchgegriffen werden – gegen Saufpartys und Exzesstouristen. (ts)