Urlaub auf Mallorca: Restaurants gehen drastischen Schritt – SIE dürfen nicht mehr rein

Der Urlaub auf Mallorca verläuft am Ballermann derzeit so, als hätte es Corona nie gegeben. Die Deutschen reisen wieder in Scharen an und lassen es auf der Insel krachen.

„Scheiß auf Schickimicki“ – so lautet das Motto vieler Touristen in ihrem Urlaub auf Mallorca. Doch was im Bierkönig gilt, soll nicht auch im Restaurant gelten.

Urlaub auf Mallorca: Restaurants haben genug von Sauftourimus – drastische Maßnahme

Seit Jahren hat Mallorca das Image einer Sauf-Insel – Ballermann sei dank! Feierwütige Fußballmannschaften lassen nach Abschluss der Saison im Bierkönig oder im Megapark so richtig die Sau raus. Auch andere Urlauber, vorwiegend Deutsche und Engländer, geben sich dem wilde Partyleben auf der Insel hin. Ihre Manieren haben sie dabei oftmals in der Heimat gelassen.

Im Urlaub auf Mallorca gelten jetzt strengere Regeln - zumindest in einigen Restaurants. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Eibner

Das will sich der Unternehmerverband „Palma Beach“, dem sich elf Restaurants angeschlossen haben, aber nicht mehr gefallen lassen. Laut der „Mallorcazeitung“ gilt daher in den ausgewählten Restaurants nun ein strenger Dresscode. Wer sich nicht dran hält, muss draußen bleiben.

In DIESEN Restaurants gilt der Dresscode:

Ginger Beach

Bikkini Beach

El Chringuito Beach House

Bonito Kitchen & Cocktails

Chalet Siena

Upper Mallorca

800 Steakhouse

Little Italy

Emegé

Katagi Blau

Living Room

Urlaub auf Mallorca: Dresscode in Restaurant – DAS ist tabu

Dem Bericht zufolge müssen die Gäste, die in Lokalen wie dem„Chiringuito Beach House“, dem „Bonito“, dem „Bikkini Beach“ oder dem „Ginger“ essen wollen, auch angemessen kleiden. Armellose Shirts, Badehosen, Flipflops, Verkleidungen und Accessoires, die bei Straßenhändlern gekauft worden sind, seien verboten. Fußballtrikots sowie Shirts, „die Lokale bewerben, die den Alkoholkonsum anpreisen“ ebenso.

Auf das Einhalten des Dresscodes werde vor allem am Abend geachtet. Tagsüber würden die Restaurants großzügiger sein. (cg)