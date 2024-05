Urlaub auf Mallorca: Aufruhr am Strand! Touristen trauen ihren Augen kaum

Wer in diesen Tagen seinen Urlaub auf Mallorca verbringt, der könnte ihn vielleicht gesehen haben. Am Strand trauten Touristen ihren Augen kaum.

Zahlreiche Urlauber strömen Jahr für Jahr nach Mallorca, um unter anderem am Ballermann so richtig die Sau rauszulassen. Doch hin und wieder steuern auch waschechte Stars die Insel an. So geschah es jetzt, wie das englischsprachige Medium „Daily Mail“ berichtet.

Urlaub auf Mallorca: Schauspieler Tom Cruise zeigt sich von seiner besten Seite

Superstar Tom Cruise stattete Mallorca einen Besuch ab! Der Schauspieler war am Strand von Formentor in Pollensa, zeigte sich oberkörperfrei. Dabei durfte ein Bad im Meer natürlich nicht fehlen.

Und der 61-Jährige ist immer noch top in Schuss: Er zeigte seinen muskulösen Körper. Kein Wunder: Cruise führt seine eigenen Stunts selbst durch, muss also stets in Form bleiben.

Tom Cruise dreht für einen neuen Film

Zum Urlaub machen war Cruise jedoch nicht da, denn: Auch Regisseur Alejandro González Inarritu war mit am Start. Das könnte bedeuten, dass ein neuer Film in Planung ist. Im Februar kam ans Licht, dass Cruise Gespräche mit Warner Bros. hat, um mit dem mexikanischen Regisseur an einem Film zu arbeiten.

Laut der „Daily Mail“ wurde Cruise erst kürzlich gesichtet, als er für den nächsten Teil der „Mission Impossible“-Reihe in London drehte. Dabei sorgte der Hollywood-Schauspieler für ordentlich Wirbel in der Stadt. Es gab verschiedene Schließungen.

Eigene U-Bahn-Station aufgebaut

Anfang Mai baute das Team sogar eine eigene U-Bahn-Station für das Set und schuf eine Station, die es so eigentlich gar nicht gab. Man darf gespannt sein, wann der nächste Tom-Cruise-Film zu sehen sein wird.