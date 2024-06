Urlaub auf Mallorca: Regen-Wetter hat üble Folgen! Touristen halten den Atem an

Der Urlaub auf Mallorca war in der vergangenen Zeit alles andere als das, was man sich von einem Urlaub auf der beliebten Insel vorstellt. Es hat in Strömen geregnet und das über einen längeren Zeitraum, sodass ziemlich alles auf Mallorca unter Wasser stand, was unter Wasser stehen konnte. Das Regen-Wetter hat üble Folgen. Nicht nur für Einheimische, sondern auch Touristen mussten kräftig den Atem anhalten.

Urlaub auf Mallorca: Pilot mit riskanter Entscheidung

Es sind erschreckende Bilder, die bei „RTL“ zu sehen waren. Ein Flugzeug befindet sich mitten im Landeanflug, nur um dann ganz kurz vor der Berührung mit der Landebahn wieder in die Höhe zu steigen. Eine goldrichtige und mutige Entscheidung des Piloten, wie sich später herausstellt.

Denn die Landebahn ist komplett voll geregnet und befindet sich unter einer dicken Wasserschicht. Hier hätte das Flugzeug unter keinen Umständen landen können, sonst hätte das fatale Folgen haben können. Mit diesen Wassermengen hat die Urlaubsinsel derzeit schwer zu kämpfen.

Urlaub auf Mallorca: Diese Wassermassen belasten die Urlaubsinsel

Die Urlauber auf Mallorca haben derzeit richtig Pech mit dem Wetter. An einem Tag kamen bis zu 43 Liter Regen vom Himmel und das in nur einer Stunde, berichtet der lokale Wetterdienst. Das sind sogar ein Zehntel der gesamten Regenmenge, die in Palma normalerweise in einem ganzen Jahr herunterkommen. Daher herrschte absolute Ausnahmestimmung. Auf so ein Regen-Chaos war man einfach nicht vorbereitet.

Auf dem Video ist auch zu sehen, wie Fluglotsen in den Wassermengen einfach mal ein „Bad“ nehmen und unter Wasser tauchen. Wer aber glaubt, dass das Wasser nur im Außenbereich für Chaos sorgt, der täuscht sich. Auch im Flughafen selbst bleibt kein Fuß trocken. So müssen die Touristen ihre Koffer über einen Boden ziehen, der mit einer Wasserschicht bedeckt ist. Das hätten sie sich auf Mallorca sicher anders vorgestellt.