Urlaub auf Mallorca: Beliebte Touristenattraktion in der Kritik – Expertin außer sich! „Ausbeuten“

Wer schon einmal einen Urlaub auf Mallorca gemacht hat, der hat sie vielleicht gesehen: Pferdekutschen, mit denen Touristen die Insel entdecken. Bei Tierschützern sind sie höchst umstritten.

Pferdekutschen sind eine beliebte Attraktion vieler Touristen, die im Urlaub auf Mallorca weilen. Wie das „Mallorca Magazin“ im März 2024 berichtete, waren zum damaligen Zeitpunkt 28 Pferdekutschen mit Personentransportlizenz in Palma registriert. Doch die Kutschen stehen bei Tierschützern in der Kritik.

Urlaub auf Mallorca: Kutscher müssen sich an Vorgaben halten

Dabei wurden Pferdekutschen auf Mallorca vor geraumer Zeit sogar beinahe verboten. „Es gab auf Mallorca nach der Verbotsankündigung Wahlen und die neue Kommunalregierung von Mallorca hält nichts von einem Verbot von Pferdekutschen. Aus diesem Grund wurde das Verbot einfach gekippt“, erklärt Tierpsychologin Jana Hoger von der Tierschutzorganisation Peta auf Nachfrage unserer Redaktion.

Wie das „Mallorca Magazin“ weiterhin berichtet, muss jeder Kutscher sich seit geraumer Zeit an einige Vorgaben halten. So muss zum Beispiel ein Tierarzt bescheinigen, dass die Pferde alle notwendigen Impfungen und andere krankheitsvorbeugende Behandlungen bekommen haben. Außerdem müssen die Hufeisen zum Schutz der Pferde aus Gummi bestehen. Die Kutsche muss im einwandfreien Zustand sein. So sollen Gefahren für Tier und Mensch gebannt werden.

Tierpsychologin spricht Klartext

Doch für Tierschützer ist trotzdem klar: Den Pferden geht es dabei schlecht. „Bis zur Erschöpfung werden dutzende Pferde in Mallorca vor Kutschen gespannt. Ganz besonders häufig passiert dies in den Touristenhochburgen, da sich mit den tierquälerischen Kutschfahrten weiterhin viel Geld verdienen lässt. Für die Tiere bedeutet dies häufig ein Ausbeuten bis zur völligen Erschöpfung. In der Vergangenheit sind immer wieder erschöpfte Pferde vor Kutschen zusammengebrochen“, erklärt Hoger.

In einer modernen Welt haben Pferdekutschen laut der Tierpsychologin keinen Platz mehr. „Wir wissen, dass Pferde hochsoziale Lebewesen sind, die in ihrer Herde leben möchten, viel Auslauf und Beschäftigung benötigen. Wenn den Tieren diese Dinge verwehrt bleiben, bedeutet das für sie ein leidvolles Leben, welches auf Dauer zu körperlichen Beeinträchtigungen führt.“

Peta startete Petition

Peta hat deswegen auch seine Petition reaktiviert. Bislang gibt es rund 32.000 Unterstützer. 35.000 Personen Unterstützer sind das Ziel. Es bleibt abzuwarten, ob tatsächlich Bewegung in die Sache kommt…