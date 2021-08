Urlaub auf Mallorca: Touristen baden im Meer und kriegen Hautausschläge – gefährlicher Grund

Touristen, die am Wochenende beim Urlaub auf Mallorca den Strand in Peguera besuchten, ahnten nichts Böses. Doch kurz darauf musste der größte Strandabschnitt in der Stadt im Südwesten der Insel abgesperrt werden.

Was war passiert? Wie Forscher gegenüber der Mallorca-Zeitung berichten, sei an dem Palmira-Strand in Peguera das erste Mal eine bestimmte Algenart gefunden worden, die Hautausschläge auslöst. Die Wissenschaftler untersuchen derzeit die Zusammenhänge der Meldungen einiger Strandgäste beim Urlaub auf Mallorca.

Urlaub auf Mallorca: Giftige Algen am Badestrand gefunden?

Dabei geht es vermutlich um die Ostreopsis-Alge. „Allerdings waren die Algen, die uns vorliegen, im Verwesungsprozess schon weit fortgeschritten. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass sie tatsächlich für die Hautirritationen der Badenden verantwortlich sind, es ist aber gut möglich“, sagte ein Mitarbeiter des Meeresforschungsinstituts Imedea der Zeitung.

Diese Alge sei schon häufiger an der katalanischen Küste gesichtet worden. Sie produziere ein für Menschen giftiges Toxin.

Aber: Bereits am Montag konnte die Alge in Peguera nicht mehr nachgewiesen werden – gut möglich, dass die Südwinde die Alge an die Küste trieben.

Weiterhin wollen die Forscher Proben nehmen und untersuchen, ob die Algenart häufiger um die Balearen anzutreffen ist.

Nachdem der Strand für die Untersuchungen am Montag gesperrt wurde, konnten Badegäste einen Tag später schon wieder munter plantschen, wie die Mallorca-Zeitung schreibt – so kann ein Urlaub auf Mallorca doch noch unbeschwert weiter gehen. (js)