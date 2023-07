Urlaub auf Mallorca: Unter Touristen geht die Angst um – schuld sind diese fiesen Bisse

Strand, Party und Erholung: Das verbinden wohl zahlreiche Menschen mit einem Urlaub auf Mallorca. Doch auf der beliebten spanischen Insel geht derzeit die Angst um – der Grund schwimmt im Meer.

Neben dem Partymachen und den zahlreichen Discotheken und Clubs am Ballermann haben Touristen bei ihrem Urlaub auf Mallorca nur ein Ziel: der Strand. Neben den Party-Touristen finden sich auch zahlreiche Familien am Strand der Insel wieder, um sich eine Abkühlung zu verschaffen. Doch dabei sollten die Augen besonders jetzt offen sein.

Urlaub auf Mallorca: Rettungsschwimmer berichtet von zahlreichen Beiß-Attacken

Vor allem im Süden von Mallorca berichten zahlreiche Badegäste in letzter Zeit immer wieder von Angriffen durch beißende Fische! Das schreiben die „Mallorca Zeitung“ und die „Ultima Hora“. Allzuviel ist über diese Fälle aber auch noch nicht bekannt.

Eine Spanierin schildert: „Wir bemerkten, dass uns ein Fisch berührte.“ Als sie dann wieder am Strand war, bemerkte sie plötzlich eine blutende Wunde, die schließlich von einem Rettungsschwimmer versorgt wurde. Laut des Rettungsschwimmers kämen solche Fälle in letzter Zeit häufig vor.

Urlaub auf Mallorca: Art der Fische noch unklar

Wie „Ultima Hora“ schreibt, sollen die Fische bis zu 30 Zentimeter lang werden. Sie wollen offenbar ihren Lebensraum verteidigen. Um welche Art es genau geht, ist unklar. Die Fische sollen sich vor allen in der Nähe von Sa Ràpita, S’Estanyol und Cala Pi aufhalten.

