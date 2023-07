Urlaub auf Mallorca: Hotel-Streik droht – gehen Touristen hier bald leer aus?

Dein wohlverdienter Urlaub auf Mallorca steht in den Startlöchern? Dann solltest du jetzt besser weiterlesen, denn es droht ein Streik, der dir deine Ferien auf der spanischen Insel so richtig vermiesen könnte.

Wer ein Hotel beim Urlaub auf Mallorca bezieht, der erwartet in der Regel auch ein frischbezogenes Bett und auch saubere Handtücher. Doch hier könnten Touristen bald mit leeren Händen dastehen: Auf Malle droht ein Streik der Arbeiter in Wäschereien!

Urlaub auf Mallorca: Es droht ein Wäsche-Desaster

Wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet, könnten Touristen ab August also echte Probleme damit bekommen an ein frisch bezogenes Bett oder generell an gewaschene Wäsche zu kommen. Die Gewerkschaften auf der Insel drohen mit einem unbefristeten Streik. Der Grund unter anderem: miese Arbeitsbedingungen.

Und das könnte in einem echten Drama für Hotels enden. Ohne die Wäschereien sind die Unterkünfte aufgeschmissen. Sie lassen ihre Bettlaken, Handtücher und Co. bei den zwölf großen Unternehmen reinigen. „Während des Streiks werden wir natürlich den Gesundheitsbereich weiter versorgen. Die Hotels werden aber ohne frische Handtücher und Bettwäsche dastehen“, erklärte Susana Offidani von der Gewerkschaft CCOO Habitat Balears.

Auch mehr Lohn wird gefordert

Offidani klagt über die Arbeitsbedingungen in den Wäschereien: Mitarbeiter müssten im Stehen bei Temperaturen von bis zu 45 Grad arbeiten. Selbst Klimaanlagen würden nichts bringen. Außerdem herrsche Mitarbeitermangel. Überstunden sind keine Seltenheit. Neben besseren Arbeitsbedingungen wird aber auch für bessere Löhne gekämpft, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet.

